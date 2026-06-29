宝鐘マリンの新曲「BooooM!!!」の配信リリース日が7月4日(土)0時に決定した。

あわせて配信ジャケットが公開され、各音楽配信サービスで事前予約（Pre-Add／Pre-Save／Pre-Order）がスタート。期間中に事前予約した方に豪華賞品が抽選でプレゼントされる事前予約キャンペーンも実施される。

本楽曲「BooooM!!!」はTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期エンディングテーマで、アニメの世界観と共に、宝鐘マリンらしいエネルギッシュかつ軽妙な言葉遊びを融合させたダンサブルな楽曲となっている。

作・編曲は宝鐘マリン楽曲を多数手がけてきたGigaが担当し、作詞はGiga楽曲で多くの歌詞を手がけてきたq*Leftが担当した。

▲配信ジャケット

配信ジャケットには、クールな雰囲気のダンス衣装を思わせるスタイリングを採用。楽曲の世界観を反映した、普段とはまた違った魅力が感じられるデザインとなっている。

Pre-Add・Pre-Save・Pre-Orderキャンペーンでは、「BooooM!!!」ジャケット缶バッジが抽選で15名にプレゼントされる。応募期間は6月29日(月)18時〜7月3日(金)23時59分まで。

「BooooM!!!」 (読み：ブーーーン！！！)

作詞 : q*Left 作曲・編曲 : Giga

配信日：2026年7月4日(土)0:00

Pre-Add／Pre-Save／Pre-Order：https://houshoumarine.lnk.to/BooooM

Pre-Add/Pre-Save、Pre-Orderキャンペーン応募フォーム：https://form.universal-music.co.jp/po_houshou-marine_boooom/page/index.html