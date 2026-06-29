「騙されたと思って食ってみ」チョコ嫌いも絶賛する最新チロルチョコの意外すぎる神フレーバー

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「いつのまにか超進化してる！？最新チロルチョコをブチギレ氏原が食べ比べレビューしてみた」と題した動画を公開した。

動画では、偏食でチョコ嫌いな氏原を太らせるべく、サカモトが企画した多種多様なチロルチョコの食べ比べを実施。意外すぎるフレーバーが1位に輝き、進化を続けるチロルチョコの奥深さが明らかになった。



胃弱のため夜9時以降は食事ができないという氏原。しかし、チョコなら舐めて溶かすことで「液体」としてカウントでき、夜食のグレーゾーンとして使えるため、今回は舐め溶かすのに最適なチョコを探すという独自の視点でレビューが進行する。



定番の「コーヒーヌガー」や「ビス」をはじめ、マシュマロ入りの「塩バニラ」などを次々と試食。「源氏パイ」とのコラボ商品や、北海道限定の「コーン」を食べた際には「完全に映画館の匂い」と表現し、サカモトの笑いを誘った。

また、「北海道チーズ」を試食すると、昔懐かしいスナック菓子「ピックアップ」のチーズ味と完全に一致していると大盛り上がり。「ハスカップソフト」も昔のブドウ味のガムと同じ匂いがすると語り、味覚を通じて過去の記憶を呼び起こす様子が収められている。



動画終盤で最も衝撃を与えたのが「すいか割りBOX」に入った「すいかゼリー」味だ。付属の「伯方の塩」をつけて食べるという斬新なスタイルに、氏原は「1回騙されたと思って塩付けて食ってみ」と大絶賛。見事、今回のランキングで堂々の1位に選出された。



最終的に、チョコ嫌いの氏原にとっては「よりチョコから離れた方がいい」という独自の結論に達した今回の食べ比べレビュー。500種類以上も発売されてきたというチロルチョコの進化と、塩をかけて食べるという新たなアプローチは、読者が次にチロルチョコを選ぶ際の大きなヒントになりそうだ。