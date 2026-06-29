球界の人気者、つば九郎とドアラの“再会”にファン歓喜

ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」と中日のマスコット「ドアラ」が2シーズンぶりの“再会”を果たした。「JERA×セ・リーグ『灯セ、みんなで。』プロジェクト」の公式X（旧ツイッター）が26日、同日に神宮球場で開催予定だった「JERA灯セ、みんなで。ナイター」のイメージビジュアルを公開。球界を代表する人気マスコットの久々の共演に、ファンからは喜びの声が殺到した。

つば九郎は2025年2月に担当者が死去したため一時活動を休止。3月31日の本拠地・神宮球場で行われた2026年シーズン開幕戦から活動を再開していた。オフシーズンにはディナーショーを共催するなど親交の深いドアラとの再会は、一部のファンの間では関心を集めていた。

そんな2人が、今回はポスター撮影という形で久々の共演。SNS上で公開された2ショットに対し、ファンからは歓喜のコメントが相次いだ。「この写真は……再会したんだね」「本当良い写真、つば九郎可愛いしドアラさんイケメン」「あぶ刑事味があって、カッコ良い」「なんか…かっこいい」など、長らく共演がなかった2人の再会を祝う言葉で溢れた。

試合はセ・リーグのタイトルスポンサーを務める「JERA」の冠協賛で開催予定も、関東に接近していた台風の影響もあり、残念ながら雨天中止に。それでも、長年、球場やイベントでファンを湧かせてきた盟友同士の思わぬ形での“再会”は、多くのファンを笑顔にした。（Full-Count編集部）