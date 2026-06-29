Rainy。が6⽉28⽇(⽇)、東京・渋谷 ばぐちかにてバースデーイベント＜Rainy。’s Birthday〜約束のSUNDAY〜＞を開催した。特注バースデーケーキのサプライズに感涙し、「どんどん色んなことにチャレンジできる人になっていきたい！」と語った18歳の誕生日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

この日はRainy。の18歳の誕生日。記念すべき日を一緒に祝おうと全国から集結したファンは彼女の登場を今か今かと待ち侘びていた。オープニング映像が流れ、ステージに登場したRainy。が後ろ向きにステージ中央に立つ。歌い出しで振り返った途端、どよめきに近い歓声が沸いた。Rainy。はこの日に合わせて髪をバッサリショートにしていたのだ。

歓声の中で歌う「素直になれたら」は梅雨時のジメジメを吹き飛ばす爽快感が抜群だ。「今日は楽しんでいってください！」と短い挨拶を挟んで披露された「All or Nothing」も伸びやかな声が会場を包み込み、心に響く。続く「Rain and Blue」は涼やかで都会的なサウンドがヴォーカルを引き立てるなど、大人の魅力と余裕を感じされる。メドレー最後の「世界は君とはじまる」はドラマチックに表情豊かに歌い上げられた。

MCの後には、ショートカットにした際に撮影された秘蔵映像が大画面に映し出された。見慣れたセミロングの髪にRainy。自身がハサミを入れるシーンは衝撃的。“18歳の記念に”とチャレンジした大胆なイメージチェンジは、彼女の持つ天真爛漫な魅力が最大限に活かされ、弾ける笑顔が眩しい。ニュースタイルのRainy。に、会場中のファンが驚きつつも惹き込まれていった。

その後のコーナーでは、今年3月に行われたFC限定ライブ＜1st RAINBOW＞からのダイジェスト映像を披露。圧倒的なパフォーマンスで魅了した同ライブのステージから「Butノーラヴ」「万里一空」「Rainbow」と厳選された3曲が大画面に映し出され、当時の感動が蘇る。

さらにQ&Aコーナーでは、大好物のチョコレートの種類や、地元・福岡のおすすめスポット、好きな飲み物、アニメのキャラクターになるなら？、勇気をもらった言葉などなど、ファンクラブならではのプライベートトークが繰り広げられた。続いては、ショートカットの新アーティスト写真、3rd CDシングル「7 DAYS」の名探偵コナン盤のジャケットなど盛りだくさんな情報が次々と飛び出した。

そして場内に「Happy Birthday to You」のイントロが。会場一体となっての大合唱の後、ステージに登場したのは、美しいブルーの特注ケーキだ。Rainy。をイメージしたかわいらしい“傘”や“太陽” “虹”などのモチーフや、“18”の文字と合わせて誕生花のゼラニウムも飾られているこだわりよう。そしてブルーのクリームの中は本人大好物のチョコレートケーキという想いの込められた特注ケーキだった。「ちょっと待って！ 聞いていないし、台本にもなかったよ。ちょっと泣きそう…」と感極まるRainy。に、会場から「おめでとう！！」という大きな声が響いた。

Rainy。といえばTVアニメ『名探偵コナン』関連のタイアップでもお馴染みだ。デビューシングル「Find the truth」はいきなりアニメ『名探偵コナン ゼロの日常』エンディング主題歌に抜擢され、その後も「…and Rescue Me」はTVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマに。さらには「But ノーラヴ」ではTVアニメ『名探偵コナン』のオープニングテーマを担当したほか、最新曲「7 DAYS」は6月6日放送回よりエンディングテーマを担当している。このエンディングが初オンエアされた際は、『名探偵コナン』ファンからの歓喜の投稿が相次ぎ、6月27日にYouTube公開された【『名探偵コナン』新ノンクレジットED Rainy。「7 DAYS」“DETECTIVE CONAN” NEW ENDING Movie(2026)】と共に大きな話題を呼んでいる。

この日のイベントでは最新曲「7 DAYS」がステージ初披露された。Rainy。の姿は今まで以上にキュートであり、訴えかけるようなエモーショナルな歌唱が輝き放つ。「“MONDAY” “TUESDAY”…」と続く印象的なサビの部分では、会場一体となってのコールもあり、早くもこの楽曲がファンに浸透していることが伝わってきた。そしてRainy。は、この記念すべき日と、ファンと過ごしたバースデーイベントについて感謝とコンボの目標を語った。

「いつも誕生日はいろんな人にお祝いされてきて、大好きな日でした。デビューしてからはSunny。(Rainy。のファンネーム)の皆さんからもいっぱいお祝いしてもらっていましたが、今回初めてのバースデーイベントも開催できて本当に嬉しかったです。今日は髪を切ったサプライズだったり、いろんな発表もたくさんあって、自分にとって幸せをいっぱいもらえた一日でした。18歳になったので、成人としてもいい大人になりたいし、Rainy。としてもどんどんいろんなことにチャレンジできる人になっていきたいなって思います」──Rainy。

Rainy。は3月27日の大阪・UMEDA CLUB QUATTRO公演を皮切りに、自身初のライブツアー＜Rainy。LIVE TOUR 2027 “Rain Drop”＞を地元・福岡、ファイナルの東京といった3都市で開催する。同ツアーのチケット予約も、この日からファンクラブ先行がスタートした。

なお、Rainy。は7月29日、TVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマとして放送中の新曲「7 DAYS」をCDシングルとして発売する。同シングル表題曲「7 DAYS」に加え、通常盤にはRainy。が初めて作詞に挑戦した楽曲「ME」のAcoustic ver.をカップリング収録。 名探偵コナン盤(初回生産限定)には、今作のために描き下ろされたアニメ絵柄のアンブレラチャームが封入される予定だ。

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

■3rd CDシングル「7 DAYS」

2026年7月29日(水)発売

詳細リンク：https://rainy.bzone.co.jp/info/20260606-1/

販売／配信リンク：https://rainy.lnk.to/sg_7days 【名探偵コナン盤(初回生産限定) 】

JBCZ-6128 2,000円(税込) / 1,818円(税抜)

付属：描き下ろしアニメ絵柄アンブレラチャーム

▼CD収録曲

01 7 DAYS

作詞：雨宮二己 作曲・編曲：徳永暁人

02 …and Rescue Me -Acoustic ver.-

作詞：AZUKI七 作曲 : 宮崎京一／清水”カルロス”宥人 編曲：森谷遼太

03 7 DAYS (TV size) 【通常盤】

JBCZ-6129 1,500円(税込) / 1,364円(税抜)

▼CD収録曲

01 7 DAYS

02 ME -Acoustic ver.-

作詞：Rainy。 作曲：徳永暁人 編曲：森谷遼太

03 7 DAYS -Instrumental- ▶ショップ別特典：https://rainy.bzone.co.jp/info/20260628-1/

▶リリースイベント：https://rainy.bzone.co.jp/info/20260628-2/

▶インターネットサイン会：https://limista.com/projects/7522?id=7522

■TOUR＜Rainy。LIVE TOUR 2027 “Rain Drop”＞

3月27日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

4月03日(土) 福岡・トヨタホールスカラエスパシオ

4月04日(日) 東京・渋谷WWW X

【FC超先行(抽選)チケット受付】

受付期間：6/28(日)21:00〜7/11(土)23:59

詳細：https://rainy.bzone.co.jp/info/20260606-2/