日本時間30日に決戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。DF伊藤洋輝は1次リーグ3試合フル出場。疲労が心配される中で残したコメントに、ファンも胸をなでおろした。

27歳の伊藤はオランダ戦、チュニジア戦、スウェーデン戦と3試合連続でフル出場。スウェーデン戦終了のホイッスルを聞くと、ピッチに座り込んでいた。

1次リーグC組のブラジルは中4日に対し、日本は中3日と日程面で不利な大一番。コンディションが心配される伊藤は、日本時間28日にサッカー日本代表の公式Xで頼れるコメントを残した。

「ここまで自分は3試合に出させてもらっていますが疲労もなく、元気にやれています」

ファンが注目したのは「疲労もなく」の5文字だ。Xには、「フルで試合出続けるほどコンディションあがるタイプだったりする……？ 信じてます無失点で行きましょう」「なんで3試合フルで出て疲労なく元気なんだよww」「疲れてないってバケモンだなあ」「鋼すぎる」「疲労がないだと…？ 頼もしすぎるだろ」など仰天と安堵のコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）