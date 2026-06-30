種子島・南種子町の小学生が、珍しいクワガタを発見しました。 専門家も珍しいと話すクワガタ。どんな姿なのか、きょう30日、取材してきました。 「南種子町・茎南小学校に来ています。こちらの地域で、珍しいクワガタが見つかったという情報が入りました。一体どんなクワガタなのでしょうか」 はさみに特徴が 茎南小学校の校長室。飼育ケースに体長4.5センチのクワガタがいます。 よく見てみると、「大あご」と呼