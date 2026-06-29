『踊る大捜査線 N.E.W.』に趣里＆白洲迅＆増田貴久＆野呂佳代ら 9名の新キャスト解禁
「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー） メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）より、新たに参加する「N.E.W.」メンバーが一挙解禁。個性豊かな9名の豪華キャストが発表された。
【動画】「捜査は足」青島俊作（織田裕二）が帰ってきた！ 『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』特別映像
新たに出演が発表されたのは、台東警察署刑事課強行犯捜査係・芝田ひばり役の趣里、麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係・美浦秋役の白洲迅、そして警視庁刑事部捜査第一課長・北丘雲斗役の佐々木蔵之介。
さらに警視庁刑事部捜査第一課管理官・真下勇気役の増田貴久、警視庁警務部厚生課・小昏双葉役の野呂佳代、警視庁クリニックの看護師・掛井れのん役の玉井詩織（ももいろクローバーZ）、女子高校生・村下希衣子役の藤吉夏鈴（櫻坂46）、同じく女子高校生・須永あかね役の齊藤なぎさ、そして警視庁クリニックの医師・指方輝役の佐藤二朗の9名が名を連ねる。
台東署の若き熱血刑事・芝田ひばりと、麻布中央署の冷静沈着な今どきの刑事・美浦秋は、青島（織田裕二）に振り回されながらも、所轄の立場で現場を駆け抜ける。
一方、青島の同期である警視庁捜査第一課長・北丘と、若くして管理官に大抜擢された真下正義・雪乃夫妻の息子・真下勇気は、本庁の立場から組織と現場の間に挟まれ葛藤することに。
さらに、「幸福（しあわせ）支援部隊」として警視庁内の福利厚生を促進する小昏に、謎の女子高生たち、村下希衣子と須永あかね、そして警視庁クリニックの医師・指方と看護師の掛井の姿も。
それぞれが抱える想いを胸に、青島とともに世界を救う――!? 個性豊かな「N.E.W.」メンバーとともに、新たな「踊る」の物語が始まる。
14年ぶりとなる本作の舞台は、世界屈指の巨大都市（メトロポリス）・東京。複雑に交差するビル群、縦横無尽に張り巡らされた地下鉄網、車で埋め尽くされた大渋滞の高速道路。“捜査一課”の刑事となった青島が、令和のメトロポリスを駆け抜ける。果たして、この街で一体何が起きようとしているのか。
先日解禁された映像には、謎の数字が次々と画面に登場。225事案、7cm、30秒、セブンベア、無数の青島くん、８両編成、奇跡の1枚、時速8.2km― 断片的に映し出される、これらの数字が示す事件の全貌とは？
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。
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新たに出演が発表されたのは、台東警察署刑事課強行犯捜査係・芝田ひばり役の趣里、麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係・美浦秋役の白洲迅、そして警視庁刑事部捜査第一課長・北丘雲斗役の佐々木蔵之介。
台東署の若き熱血刑事・芝田ひばりと、麻布中央署の冷静沈着な今どきの刑事・美浦秋は、青島（織田裕二）に振り回されながらも、所轄の立場で現場を駆け抜ける。
一方、青島の同期である警視庁捜査第一課長・北丘と、若くして管理官に大抜擢された真下正義・雪乃夫妻の息子・真下勇気は、本庁の立場から組織と現場の間に挟まれ葛藤することに。
さらに、「幸福（しあわせ）支援部隊」として警視庁内の福利厚生を促進する小昏に、謎の女子高生たち、村下希衣子と須永あかね、そして警視庁クリニックの医師・指方と看護師の掛井の姿も。
それぞれが抱える想いを胸に、青島とともに世界を救う――!? 個性豊かな「N.E.W.」メンバーとともに、新たな「踊る」の物語が始まる。
14年ぶりとなる本作の舞台は、世界屈指の巨大都市（メトロポリス）・東京。複雑に交差するビル群、縦横無尽に張り巡らされた地下鉄網、車で埋め尽くされた大渋滞の高速道路。“捜査一課”の刑事となった青島が、令和のメトロポリスを駆け抜ける。果たして、この街で一体何が起きようとしているのか。
先日解禁された映像には、謎の数字が次々と画面に登場。225事案、7cm、30秒、セブンベア、無数の青島くん、８両編成、奇跡の1枚、時速8.2km― 断片的に映し出される、これらの数字が示す事件の全貌とは？
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。