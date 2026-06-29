２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３日ぶり小反落 ナスダックは小幅に５日続落 ２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３日ぶり小反落 ナスダックは小幅に５日続落

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２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４４．５１ドル安の５万１８７６．１１ドルと３日ぶりに小反落した。米原油先物相場の下落は株式市場においては支援材料となったが、ＡＩ・半導体関連株は売りに押された。



キャタピラー＜CAT＞とゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が下値を探った。半面、ＩＢＭ＜IBM＞とセールスフォース＜CRM＞、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が堅調推移。イーライ・リリー＜LLY＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は６０．９９ポイント安の２万５２９７．６１と小幅に５日続落した。マイクロン・テクノロジー＜MU＞が売られ、サンディスク＜SNDK＞が急落。オン・セミコンダクター＜ON＞が株価水準を大きく切り下げた、一方、マイクロソフト＜MSFT＞やアップル＜AAPL＞が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS