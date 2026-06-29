痩せても太ってもお金がかかる？体型変化による「クローゼット破産」を防ぐコツと、賢いダイエット投資の考え方

体型が変わったときに発生する意外な費用

大きく体型が変わると、服の買い替えや仕立て直しが必要になります。1から服を揃え直すとなれば、どの程度の出費になるのでしょうか。総務省統計局の「家計調査結果」によると、二人以上の世帯における「被服及び履物」の消費支出はひと月あたり平均1万63円です。

体型変化に伴い、衣服を一新する場合の出費を比較してみましょう。春夏・秋冬の2シーズンで各15枚（トップス7枚、ボトムス5枚、アウター3枚の計30枚）を入れ替える想定ケースで試算します。



・服のお直し（1着約3000円と仮定）: 3000円×15枚×2シーズン=年間約9万円

・新しい服を購入（1着約1000円と仮定）: 1000円×15枚×2シーズン=年間約3万円

新調するほうが年間で約6万円低く抑えられる計算ですが、お直しの場合でも1ヶ月あたりに換算すると7500円となり、家計調査の平均額を下回るようです。

ただし、体型が安定しない時期に「安いから」と買い溜めすると、シーズンごとに1万5000円以上を無駄にするリスクがあるため注意しましょう。



ダイエットにかかる費用の「相場」

体型を戻すためのダイエットコストは、手法によって大きく異なります。



宅トレからジム・医療ダイエットまでの料金相場

比較的低コストで行える宅トレや食事管理アプリから、高コストなジムや医療ダイエットまでの料金相場は以下の表1のようになります。

表1

低コスト 宅トレ（ヨガマットなど）、食事管理アプリ 0円～数千円程度 中コスト スポーツジム、ヨガ教室 月額約8000円～1万5000円 高コスト パーソナルジム、医療ダイエット（自由診療） 月額約3万円～6万円超

※参考資料を基に筆者作成



高いから効果がある訳ではない

高額な手法ほど確実な効果があるわけではありません。ライフスタイルに合わなければ継続できず、これまでの投資が「サンクコスト（埋没費用）」になる恐れがあります。合わないと感じたら早めに見極めることが大切です。



リバウンドは家計の敵！服代とダイエット代の二重の出費に

せっかく減量に成功しても、リバウンドすると再び服代とダイエット代がかさみます。一度絞った体型を維持することが、長期的な節約につながります。



痩せたり太ったりを繰り返すことで増える出費

大幅な体重の増減や体型変化を繰り返すと、その都度、服の買い直し費用や新たなダイエット費用が発生し、家計の負担が大きくなります。逆に、体型を大きく変えずに維持することは、長期的なコストの節約につながります。

とはいえ、体質や季節による多少の変動はあるため、神経質になりすぎる必要はありません。服を買い換える必要がない範囲の体型変化であれば許容することが、無理なく体型維持を続けるコツです。



持続可能な生活習慣への投資が、長期的な出費の削減につながる

無理のない範囲で体型を維持することは、将来的な医療費の削減に直結します。極端な体重の増減を繰り返す生活は、以下のようなリスクと出費をともなうためです。



・免疫力の低下や生活習慣病を引き起こす原因になる

・病気にかかることで、診察費や薬代などの医療費がかさむ

一時的に大きな費用をかけ、健康的な体型を取り戻すことも選択肢の1つです。しかしそれ以上に、日々の生活習慣を整えるための持続可能な自己投資を続けることが重要です。



体型が変わる時期の服代を賢く抑える3つのポイント

過渡期の衣服にかかるコストは、以下の3つの工夫で抑えられる可能性があります。



フリマアプリの活用

体型変化でサイズが合わなくなった状態の良い服は、処分せずフリマアプリに出品してみましょう。売却益を新しい服の購入資金に充てれば、衣服の入れ替え費用を抑えられます。アプリ内には出品手順のガイドがあり、初心者でも分かりやすく始められます。



レンタルサービスの検討

体型変化の過渡期は、服の購入を控えて洋服レンタルやサブスクを活用するのもおすすめです。サイズやブランドの選択肢が多く、単発利用ができる可能性もあります。その都度新しい服を購入するよりも、衣服にかかるコストを低く抑えられる可能性があるでしょう。



「標準体型」を維持する経済的メリット

標準体型を維持することは、被服費の節約において大きなメリットがあります。もっとも量産される標準サイズは、服選びやサイズ展開で困らないだけでなく、流通量が多いためセール対象にもなりやすく、衣服をお得に購入しやすい傾向があります。



ダイエットは長期的なコストを意識して無理なく続けよう

ダイエット時は無理な出費を避け、家計と同じように長期的目線で体型とコスト管理することで、結果的に出費を抑えられます。体型維持のために、自身に合った手法で持続可能な投資を心がけましょう。



出典

総務省統計局「家計調査結果 2025年(令和７年)平均結果の概要」

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー