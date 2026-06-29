台湾家電ブランドのNew Widetechは、『次世代スマート除湿機』の先行予約販売を、応援購入サービス「Makuake」にて6月25日11時より開始した。プロジェクト実施期間は6月25日11時から8月17日22時まで。公開初日24時間限定の特別先行価格として、一般販売予定価格60,800円（税込）から30％OFFの42,560円（税込）で提供する。期間は6月26日10時59分までとなる。

（関連：【画像】除湿能力は1日最大16リットルで、500mlペットボトル約32本分に相当する）

本製品は、ワンタッチで全自動除湿を開始するスマート除湿機。面倒な設定や複雑な操作を不要とし、置くだけで湿度管理を行える設計となっている。特徴のひとつが、実用新案登録済みの引き出し式タンクだ。従来の除湿機にありがちな「かがんで取り外す」手間を解消し、自然な姿勢のまま軽く引き出して排水できる構造を採用している。（※なお「史上初」は自社調べによるもの）

除湿能力は1日最大16リットルで、500mlペットボトル約32本分に相当する（室温27℃、相対湿度60％維持時）。4Lの大容量タンクを搭載し、最大40畳（約70㎡）までの空間に対応する。キャスター付きで、リビングや寝室、キッチン、浴室など、湿度が気になる場所へ移動して使用できる。

運転モードは3種類を搭載。部屋全体を均一に乾かす「除湿モード」、雨の日の部屋干しに対応する「衣類乾燥モード」、35dBの静音性を実現する「スリープモード」を備える。New Widetechは1979年創業の台湾ブランドで、台湾で初めて除湿機・移動式エアコンの海外輸出を実現した家電メーカー。現在は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域など世界150カ国以上にサービスを展開している。創業47周年となる今回、Makuakeに初挑戦する。

■製品情報New Widetech 次世代スマート除湿機メーカー：New Widetech先行予約販売開始日：6月25日11時（Makuake）プロジェクト実施期間：6月25日11時～8月17日22時価格：一般販売予定価格 60,800円（税込）／公開初日24時間限定特別先行価格 42,560円（税込・30％OFF）主な仕様：除湿能力 最大16L/日（室温27℃・相対湿度60％時）、タンク容量 4L、対応畳数 最大40畳（約70㎡）、運転モード 除湿／衣類乾燥／スリープ、スリープモード時の運転音 35dB、引き出し式タンク（実用新案登録済み）、キャスター付き販売チャネル：Makuake

（文＝リアルサウンド編集部）