「デメリットもちゃんと知った上で」工場転職のプロが顔出しでYouTube発信を続ける理由

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場転職のプロ】相談1万人超え｜ケンシロウの経歴を全部話します」と題した動画を公開した。工場転職のプロとして活動するケンシロウ氏が、自身の生い立ちから現在の仕事への思いまでを語る中で、「9ヶ月くらいホームレスも経験した」と波乱万丈な過去を明かしている。



動画は、ケンシロウ氏が視聴者目線の質問に答える自己紹介形式で進行。序盤、「何人ですか？」という直球の質問に対し、「純粋な日本人です」と笑顔で回答。「偽名だろって思われるんですけど本名」と語り、彫りの深い顔立ちからフィリピン人に間違えられるというエピソードで場を和ませた。



現在行っている有料職業紹介については、求職者から一切お金をもらわない「完全無料」のサポートであることを説明。自社求人を持たず、俯瞰した立場で「皆さんの目的や希望条件等に当てはまる求人をサポート」していると語る。なぜ工場への転職を希望する人が多いのかという問いには、寮費や水道光熱費が無料であるなど福利厚生が充実しており、「可処分所得が高いというのが特徴」と解説。「お金というツールを通じて皆さんの目的が叶えられるから」と、工場勤務の魅力に言及した。



また、過去にトヨタ車体の正社員として勤務した経験があるからこそ、工場の良い面だけでなく厳しい側面もリアルに伝えられると自身の強みをアピール。YouTubeを始めたきっかけについて「工場って閉鎖的なんです」と語り、都合の良い事しか書かれない求人票の実情に触れ、「デメリットもちゃんと知った上で就職を検討した方が、より皆さんのためになる」と、顔出しで情報発信を続ける理由を熱弁している。



6人兄弟の長男として育ち、過去に9ヶ月のホームレス生活も経験したという波乱万丈な経歴を持つ同氏は、「皆さんの痛みも分かる」と求職者に寄り添う姿勢を見せた。「ありがとうと言われる仕事へのやりがいは半端ない」と語る通り、求職者ファーストの精神が貫かれている。



累計1万人以上の転職サポート実績を持ち、同業他社からも紹介が来るほど厚い信頼を得ているケンシロウ氏。今後の目標として「今年中に1万人」とYouTubeの登録者数拡大を掲げつつ、一人ひとりの理想の転職を叶え、安心できる状況を拡大させていきたいという熱い思いが伝わる自己紹介動画となっている。