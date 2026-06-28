ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大人気回転寿司チェーン「スシロー」の新規開店に独占密着！こだわり… 大人気回転寿司チェーン「スシロー」の新規開店に独占密着！こだわりのマグロにハマチ！研修でまさかのダメ出し？思わぬトラブルも！【それスタ】 大人気回転寿司チェーン「スシロー」の新規開店に独占密着！こだわりのマグロにハマチ！研修でまさかのダメ出し？思わぬトラブルも！【それスタ】 2026年6月28日 15時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 客が殺到する寿司店の人気の秘密はどこにあるのか？高級ネタが食べ放題のローカルチェーン店と大人気回転寿司の新規開店に密着しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, グループウェア, 工場, 配線, 明治大学, 大阪, ホテル, 長野, 介護, フローリング