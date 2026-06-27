「こんな平和な特定は無い」 日本代表DFの妻、W杯客席で掲げたスマホ裏側が「愛っ」「推せる…」絶賛の嵐
北中米W杯
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組の第3節で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分けた。この試合にDF谷口彰悟の妻で女優の泉里香も駆け付けたことが話題を呼んだが、その際に所持していたスマホの裏側がXで注目されている。
夫への愛がスマホに滲み出ていた。
日本が決勝トーナメント進出を決めた一戦。会場のダラス・スタジアムでは給水タイム中に日本サポーターの姿も映し出された。その中に、DF谷口の妻・泉もいた。ビジョンに気づくと笑顔で手を振った。
さらに、X上では泉が持っていたスマホに注目する声が。
よく見ると、高く掲げたスマホの裏側に谷口とみられる顔の写真が。これが、日本代表オフィシャルグッズ「プレーヤーズフォンタブリング」ではないかと指摘され、大きな反響を広げている。
「こんな平和な、私物の特定は無い」
「愛だろ、愛っ」
「旦那のリングを付けてる ええ子や」
「奥さんが旦那のグッズを着けてる世界線、尊過ぎて推せる…」
「旦那を好きすぎる笑」
「愛でしかない」
「素晴らしい夫婦や こんなハートフルな特定ない笑」
「代表夫妻の中で1番好き」
谷口と泉は昨年5月に結婚を公表。「推し夫婦」として高い人気を誇っている。
（THE ANSWER編集部）