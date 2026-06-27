北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組の第3節で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分けた。この試合にDF谷口彰悟の妻で女優の泉里香も駆け付けたことが話題を呼んだが、その際に所持していたスマホの裏側がXで注目されている。

夫への愛がスマホに滲み出ていた。

日本が決勝トーナメント進出を決めた一戦。会場のダラス・スタジアムでは給水タイム中に日本サポーターの姿も映し出された。その中に、DF谷口の妻・泉もいた。ビジョンに気づくと笑顔で手を振った。

さらに、X上では泉が持っていたスマホに注目する声が。

よく見ると、高く掲げたスマホの裏側に谷口とみられる顔の写真が。これが、日本代表オフィシャルグッズ「プレーヤーズフォンタブリング」ではないかと指摘され、大きな反響を広げている。

「こんな平和な、私物の特定は無い」

「愛だろ、愛っ」

「旦那のリングを付けてる ええ子や」

「奥さんが旦那のグッズを着けてる世界線、尊過ぎて推せる…」

「旦那を好きすぎる笑」

「愛でしかない」

「素晴らしい夫婦や こんなハートフルな特定ない笑」

「代表夫妻の中で1番好き」

谷口と泉は昨年5月に結婚を公表。「推し夫婦」として高い人気を誇っている。



（THE ANSWER編集部）