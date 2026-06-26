ドミコが、＜MOOD STOCK SLOW:UP＞の追加公演を2026年9月8日に東京・新代田FEVERにて開催することを発表した。

2026年にシングル「んなわけ？」、「歯触り舌触り」をリリースし、決められたテンポの上下で組まれた2つのセットリストで全国9カ所を回った＜MOOD STOCK SLOW:UP＞。

本日東京・Spotify O-EASTにて開催されたファイナル公演では、当日の天気で“UP”か“SLOW”かでセットリストを決めて行われたのだが、公演終了時に急遽”やっていない方”のセットリストで開催する追加公演を行うことがアナウンスされた。

追加公演も今まで同様、0円で入場可能な中高生限定チケットの先行受付も行われるので、是非チェックしていただきたい。