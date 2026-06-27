学生紛争に揺れた時代の高校生たちの心情を描いた青春小説「赤頭巾ちゃん気をつけて」で知られた作家の庄司薫（しょうじ・かおる、本名・福田章二＝ふくだ・しょうじ）さんが４月５日、老衰で死去した。

８８歳だった。２０１６年に死去した妻でピアニストの中村紘子さんの公式サイトで公表された。

東京生まれ。都立日比谷高から東京大に進学。大学在学中に本名で執筆した小説「喪失」で、中央公論新人賞を受賞し注目を集めた。法学部を卒業し、約１０年のブランクを経て１９６９年、庄司薫の筆名で発表した「赤頭巾ちゃん気をつけて」で芥川賞を受賞した。

学生紛争の激化で東大入試が中止された年に、主人公の「薫」を通して若者の心情や風俗を軽やかな口語体で描き出し、新鮮に捉えられた。後続の現代作家に大きな影響を与えた。

続けて「さよなら快傑黒頭巾」や「白鳥の歌なんか聞えない」、７７年の「ぼくの大好きな青髭（あおひげ）」に至るまで、赤黒白青の色を題名に織り込んだ４部作を発表。当時の若者に強く支持され、シリーズ累計は３６０万部を超す。しかし、同作を最後に、エッセーなどを除いて小説は発表しなかった。