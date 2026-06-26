ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】通信大手4社 携帯通信に影響なし【山梨・富士河口湖町… 【速報】通信大手4社 携帯通信に影響なし【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 【速報】通信大手4社 携帯通信に影響なし【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 2026年6月26日 22時59分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、さきほど山梨県で震度6弱を観測した地震による通信への影響は今のところないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 在宅医療, 介護, 伊東市, 静岡, 葬祭, 明大前, 寺田屋, 世田谷区, 神奈川