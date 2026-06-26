【2026年最新】Amazon Prime Videoで打ち切り・終了が決定済みの海外ドラマ一覧

Amazon Prime Video（アマプラ）が2026年に早くも打ち切りを決めた注目作を総まとめ！ 『ザ・ボーイズ』の超人気スピンオフ『ジェン・ブイ』から、ファンを魅了した青春ドラマ、異色のアニメまで、新たに発表があり次第本記事を更新していく。

（最終更新日：6月24日）

2026年終了・打ち切りが発表されたPrime Video作品一覧

『ケヴィン』

『ライフ・アフター・ベス』や『アガサ・オール・アロング』などで知られるオーブリー・プラザが手掛けたアニメーションシリーズ。配信済みのシーズン1をもって打ち切りが決定。この決定を受け、オーブリーは自身のInstagramを更新。「ようやくこれからという時だったので、本当にがっかりしています」と、苦渋の決断に対する胸の内を明かした。

ジェイソン・シュワルツマン、ウーピー・ゴールドバーグ、そしてオーブリー自身がキャラクターの声を担当したこの作品は、飼い主の離婚によってニューヨーク市の動物保護施設に送られてしまった一匹の猫の姿を描いた物語。

『ザ・ランナラウンズ』

『アウターバンクス』のクリエイターが手掛けるアマプラの青春ロックドラマも、わずか1シーズンにて打ち切りとなった。

ノースカロライナ州ウィルミントンを舞台に、高校を卒業したばかりの若者たちが、音楽への情熱とスターになるという壮大な夢を胸にロックバンドを結成する、瑞々しい夏を描いた物語。全8話からなるシーズン1では、ウィリアム・リプトン、アクセル・エリス、ジェレミー・ユン、ゼンデ・マードック、ジェシー・ゴリハーの5人が、劇中で実際に自ら音楽を制作・演奏し、人間として成長していく姿がリアルに活写されていた。

『ジェン・ブイ』

Amazonのヒット作『ザ・ボーイズ』のスピンオフ『ジェン・ブイ』はシーズン2で打ち切りという結果に。

2023年9月にPrime Videoで配信が始まった本作は、『ザ・ボーイズ』と地続きの世界を舞台に、特殊能力を持つ若者たちが集うエリート大学「ゴドルキン大学」での過酷な日常を描いたサスペンスドラマである。次世代のヒーローを目指す学生たちが、大学に隠された巨大で邪悪な陰謀に巻き込まれていく姿が活写され、本家さながらの過激な描写とリアルな人間模様で高い評価を得ていた。

本記事で紹介した『ケヴィン』、『ザ・ランナラウンズ』、『ジェン・ブイ』は全てPrime Videoで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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