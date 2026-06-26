ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は９３ドル高 シカゴ日経平均先物は７万１３３５円
NY株式25日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 51942.79（+93.89 +0.18%）
ナスダック 25371.86（-104.77 -0.41%）
CME日経平均先物 71335（大証終比：-1235 -1.74%）
欧州株式25日終値
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.121（-0.025）
10年債 4.392（0.000）
30年債 4.859（+0.020）
期待インフレ率 2.212（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.383（+0.022）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝72.16（+1.82 +2.59%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4049.20（+40.40 +1.01%）
ビットコイン（ドル）
59387.12（-1490.48 -2.45%）
（円建・参考値）
960万8242円（-241145 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51942.79（+93.89 +0.18%）
ナスダック 25371.86（-104.77 -0.41%）
CME日経平均先物 71335（大証終比：-1235 -1.74%）
欧州株式25日終値
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.121（-0.025）
10年債 4.392（0.000）
30年債 4.859（+0.020）
期待インフレ率 2.212（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.383（+0.022）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝72.16（+1.82 +2.59%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4049.20（+40.40 +1.01%）
ビットコイン（ドル）
59387.12（-1490.48 -2.45%）
（円建・参考値）
960万8242円（-241145 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ