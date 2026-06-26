NY株式25日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　51942.79（+93.89　+0.18%）
ナスダック　　　25371.86（-104.77　-0.41%）
CME日経平均先物　71335（大証終比：-1235　-1.74%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10529.89（+68.26　+0.65%）
独DAX　 24994.83（+254.47　+1.03%）
仏CAC40　 8431.61（+46.12　+0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.121（-0.025）
10年債　 　4.392（0.000）
30年債　 　4.859（+0.020）
期待インフレ率　 　2.212（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（-0.008）
英　国　　4.699（+0.015）
カナダ　　3.383（+0.022）
豪　州　　4.728（-0.034）
日　本　　2.624（-0.038）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝72.16（+1.82　+2.59%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4049.20（+40.40　+1.01%）

ビットコイン（ドル）
59387.12（-1490.48　-2.45%）
（円建・参考値）
960万8242円（-241145　-2.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ