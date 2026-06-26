ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１９２ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 52041.20（+192.30 +0.37%）
ナスダック 25361.84（-114.79 -0.45%）
CME日経平均先物 71415（大証終比：-1155 -1.62%）
欧州株式25日終値
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.107（-0.039）
10年債 4.382（-0.010）
30年債 4.848（+0.009）
期待インフレ率 2.217（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.382（+0.021）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.31（+0.97 +1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4042.80（+34.00 +0.85%）
ビットコイン（ドル）
59219.20（-1658.40 -2.72%）
（円建・参考値）
957万8706円（-268246 -2.72%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52041.20（+192.30 +0.37%）
ナスダック 25361.84（-114.79 -0.45%）
CME日経平均先物 71415（大証終比：-1155 -1.62%）
欧州株式25日終値
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.107（-0.039）
10年債 4.382（-0.010）
30年債 4.848（+0.009）
期待インフレ率 2.217（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.382（+0.021）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.31（+0.97 +1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4042.80（+34.00 +0.85%）
ビットコイン（ドル）
59219.20（-1658.40 -2.72%）
（円建・参考値）
957万8706円（-268246 -2.72%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ