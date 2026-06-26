NY株式25日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　52041.20（+192.30　+0.37%）
ナスダック　　　25361.84（-114.79　-0.45%）
CME日経平均先物　71415（大証終比：-1155　-1.62%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10529.89（+68.26　+0.65%）
独DAX　 24994.83（+254.47　+1.03%）
仏CAC40　 8431.61（+46.12　+0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.107（-0.039）
10年債　 　4.382（-0.010）
30年債　 　4.848（+0.009）
期待インフレ率　 　2.217（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（-0.008）
英　国　　4.699（+0.015）
カナダ　　3.382（+0.021）
豪　州　　4.728（-0.034）
日　本　　2.624（-0.038）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.31（+0.97　+1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4042.80（+34.00　+0.85%）

ビットコイン（ドル）
59219.20（-1658.40　-2.72%）
（円建・参考値）
957万8706円（-268246　-2.72%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ