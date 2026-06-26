NY株式25日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　52195.48（+346.58　+0.67%）
ナスダック　　　25358.23（-118.40　-0.46%）
CME日経平均先物　71535（大証終比：-1035　-1.45%）

欧州株式25日GMT16:04
英FT100　 10529.89（+68.26　+0.65%）
独DAX　 24994.83（+254.47　+1.03%）
仏CAC40　 8431.61（+46.12　+0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.102（-0.043）
10年債　 　4.380（-0.012）
30年債　 　4.849（+0.010）
期待インフレ率　 　2.219（+0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（-0.008）
英　国　　4.699（+0.015）
カナダ　　3.367（+0.006）
豪　州　　4.728（-0.034）
日　本　　2.624（-0.038）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.55（+1.21　+1.72%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4053.80（+45.00　+1.12%）

ビットコイン（ドル）
59461.07（-1416.53　-2.33%）
（円建・参考値）
961万4855円（-229053　-2.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ