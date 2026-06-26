ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３４６ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 52195.48（+346.58 +0.67%）
ナスダック 25358.23（-118.40 -0.46%）
CME日経平均先物 71535（大証終比：-1035 -1.45%）
欧州株式25日GMT16:04
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.102（-0.043）
10年債 4.380（-0.012）
30年債 4.849（+0.010）
期待インフレ率 2.219（+0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.367（+0.006）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.55（+1.21 +1.72%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4053.80（+45.00 +1.12%）
ビットコイン（ドル）
59461.07（-1416.53 -2.33%）
（円建・参考値）
961万4855円（-229053 -2.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52195.48（+346.58 +0.67%）
ナスダック 25358.23（-118.40 -0.46%）
CME日経平均先物 71535（大証終比：-1035 -1.45%）
欧州株式25日GMT16:04
英FT100 10529.89（+68.26 +0.65%）
独DAX 24994.83（+254.47 +1.03%）
仏CAC40 8431.61（+46.12 +0.55%）
米国債利回り
2年債 4.102（-0.043）
10年債 4.380（-0.012）
30年債 4.849（+0.010）
期待インフレ率 2.219（+0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（-0.008）
英 国 4.699（+0.015）
カナダ 3.367（+0.006）
豪 州 4.728（-0.034）
日 本 2.624（-0.038）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝71.55（+1.21 +1.72%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4053.80（+45.00 +1.12%）
ビットコイン（ドル）
59461.07（-1416.53 -2.33%）
（円建・参考値）
961万4855円（-229053 -2.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ