株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は、子育て中の正社員800名を対象に「育休取得と満足度に関する実態調査（2026）」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 育休取得日数は男性平均63.5日、女性平均407.4日。男性の理想の育休日数は138.6日で実態と大きなギャップ 育休取得で不安だったこと1位は「収入減少（36.8％）」で収入の不安は根強い 自身の育休満足度、男性は平均71.9点、女性は平均74.3点。パートナーへの満足度は夫と妻で約10ptの差 2人に1人が仕事と育児の悩みに「生成AIを活用」。「SNS」は4割で生成AIが上回る

育休取得日数は男性平均63.5日、女性平均407.4日。男性の理想の育休日数は138.6日で実態と大きなギャップ

小学生未満の子どもがいて育休取得経験のある正社員に取得日数を聞いたところ、男性は平均63.5日、女性は平均407.4日であった。これに対して理想の育休取得日数は、男性が平均138.6日、女性が平均438.2日という結果になった。

男性の育休取得日数は理想と現実で倍以上の差が見られており、仕事を離れて子育てに向き合う時間をより確保したいと考える人が多い可能性がうかがえる。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月23日 ニュースリリースより引用

育休取得で不安だったこと1位は「収入減少（36.8％）」で収入の不安は根強い

育休取得において不安だったことを聞いたところ、全体では「収入減少（36.8％）」が最多となった。男女別では、男性が33.3％、女性が40.3％であり、収入減少への不安は女性の方がやや高い傾向がみられた。

次いで「不安だったことは特にない」が26.3％となり、男性（29.0%）が女性（23.5%）よりもやや高い結果となった。収入面への懸念が大きい一方で、不安を感じることなく取得できた人も一定数存在している実態が分かった。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月23日 ニュースリリースより引用

自身の育休満足度、男性は平均71.9点、女性は平均74.3点。パートナーへの満足度は夫と妻で約10ptの差

自身の育休に対する満足度を100点満点で表してもらったところ、男性は平均71.9点、女性は平均74.3点となった。

一方、パートナーの育休に対する満足度では、妻から見た夫の育休に対する満足度が67.1点、夫から見た妻の育休に対する満足度が76.7点となり、約10点の差が見られた。

満足度の理由として、100点をつけた層からは「家事育児に全力で取り組み、知識とスキルがアップした（男性）」「子どもとしっかり過ごせた安心感（女性）」といった声が挙がった。

その反面、50点をつけた層からは「取得日数が1日しか取れず、家事育児を経験しきれなかった（男性）」などの声が寄せられており、十分な理解や支援が得られない場合は働き方を見直す契機になり得ることが示唆されている。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月23日 ニュースリリースより引用

2人に1人が仕事と育児の悩みに「生成AIを活用」。「SNS」は4割で生成AIが上回る

仕事と育児の両立において、「生成AIを活用し、仕事と育児の悩み軽減や効率化を図っている」と回答した人は全体の50.5％にのぼった。

これに対し、「SNSを活用し、仕事と育児の悩みを相談したり吐き出したりしている」と回答した人は47.7％であった。

この結果から、約2人に1人は仕事と育児の両立に向けて生成AIやSNSといったデジタルツールを積極的に導入しながら、悩みの軽減や情報収集の効率化に取り組んでいるリアルな状況が明らかとなった。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月23日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■マイナビ転職「育休取得と満足度に関する実態調査（2026）」

■調査期間：2026年2月27日（金）～ 3月3日（火）

■調査方法：WEB調査を実施

■調査対象：小学生未満の子どもがいる正社員を対象

■有効回答数：800名（内訳：男女400名）

■※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合がある。 ■マイナビ転職「育休取得と満足度に関する実態調査（2026）」■調査期間：2026年2月27日（金）～ 3月3日（火）■調査方法：WEB調査を実施■調査対象：小学生未満の子どもがいる正社員を対象■有効回答数：800名（内訳：男女400名）■※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合がある。

ニュース情報元：株式会社マイナビ