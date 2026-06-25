【速報】当時18歳の特定少年に懲役２０年の判決「俺ってそんなに悪いかな」江別集団暴行死 札幌地裁
北海道江別市で、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役２０年の判決を言い渡しました。
強盗致死などの罪に問われたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。
起訴状などによりますと、3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。
これまでの裁判で、3人はいずれも起訴内容を認めていて、札幌地裁は3人に対し「強盗致死罪が成立する」との判断を示していました。
最大の争点は量刑で、検察は「滝沢被告の暴行は危険で強烈なもので、他の人の暴行が促進された」と、暴行は滝沢被告が自ら考えて行ったものと指摘しました。一方で、終始犯行を主導したとは認められないことや、犯行当時18歳であったことなどを考慮し、懲役20年を求刑。
弁護側は、「滝沢被告の暴行は長時間の中で見ると限定的で死因に直結しない」「他人の言動に左右される未熟さを有していた」として懲役15年を求めていました。
滝沢被告は裁判で、逮捕直後の心境について聞かれ「俺ってそんなに悪いかな？と思ってました。（暴力は）片手で数え切れるくらいしかやってないし。他の人は両手両足で済まない」などと述べていました。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。