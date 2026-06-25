SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月23日、アメリカ・フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、新型の再突入カプセル「Starfall（スターフォール）」の実証ミッション「Starfall Demo Mission」を実施しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Project Starfall Demonstration Mission）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月23日 19時53分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地 SLC-40（アメリカ）

・ペイロード：Starfall実証カプセル（Starfall Demo）

Starfallは、SpaceXが開発を進めている無人の再突入カプセルで、軌道上の貨物を地球へ持ち帰る手段として位置付けられています。FAA（米連邦航空局）の文書によると、機体は円盤状の形状で、直径は約3.1m、高さは約0.75m、質量は約2100kg。内部には最大約1000kgのペイロードを搭載できるとされています。

機体は不活性ガスを用いた姿勢制御システムを備えていますが、軌道離脱のための主推進系は搭載していません。再突入後は機体の一部を分離し、パラシュートで減速して海面に着水する設計です。FAA文書では、StarfallはFalcon 9またはStarshipで打ち上げられる可能性が示されています。

Starfallは、短時間で必要な貨物を届ける拠点間輸送や、微小重力環境を活かして製造された物品の地上回収などでの活用が想定されています。対象としては、医薬品や先端材料などの軌道上製造分野が挙げられます。

FAAは2026年5月15日、Starfallの試験に関する環境評価と決定記録を公表し、太平洋上での2回の再突入試験を承認しました。今回の実証ミッションは、Starfallの再突入、着水、回収に関わる一連の運用を検証するための試験とみられます。

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【▲ ケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられた「Falcon 9」ロケット（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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