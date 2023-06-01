ダラス・スタジアムで会見が行われた

日本代表の森保一監督は現地時間6月24日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節のスウェーデン戦に向けた前日会見に出席した。

相手のグラアム・ポッター監督について言及。また、相手の強力2トップについて警戒した。

日本代表は初戦のオランダ戦（14日）を2-2のドロー発進。MF中村敬斗が同点ゴール、MF鎌田大地が終盤に劇的弾を挙げて、貴重な勝ち点1を掴み取った。先発メンバー4人を入れ替えて臨んだ第2戦のチュニジア戦は4-0の快勝。エースのFW上田綺世にW杯初ゴールを含む2得点が生まれた。スウェーデン戦はMF久保建英を左膝の負傷で欠くなかで、グループの順位を決める大一番に臨む。

敵将のポッター監督は、かつてプレミアリーグ・ブライトンを率い、MF三笘薫を指導。森保監督は「ポッター監督は素晴らしい監督。（かつて）今三笘が所属しているチーム（ブライトン）の監督をされていて、その時からよく拝見している。いくつかのクラブで指揮をとって、代表でも素晴らしい成果をあげられているので、力のある素晴らしい監督だと思っている」と、絶賛した。

スウェーデンは今大会はここまで1勝1敗。昨年から同国代表を率いるポッター監督について「スウェーデンのチーム作りも期間でいうと、短期間でも選手の個々を活かしながら最大値を具現化するチーム作りしている」と警戒しつつ「弱点は見当たらない。あったとしたら明日の試合を見てどこを突いているのか確認してもらいたい」と、話すにとどめた。

また森保監督がサンフレッチェ広島時代の1993年〜94年に選手兼コーチを務めていた同国出身のヤン・ヨンソン氏について、現地メディアから質問が及ぶと「日本にいる時には連絡を取り合っていた。今は連絡していないけど、今日連絡してみようかなと思いました（笑）。いいヒントをもらいました。選手時代に私がプレーしていた時にコーチとしていろいろ教えても来ました。彼が今何をやっているのかあとで教えてください」と、笑顔を見せた。

相手は初戦のチュニジア戦で5-1の圧勝。次戦のオランダ戦は1-5で敗れたが、チュニジア戦をスカウティングの参考にしているという。警戒すべきは破壊力あるプレミアリーグで活躍するアレクサンデル・イサクとヴィクトル・ギェケレシュの2トップ。指揮官は「チュニジア戦は前線の破壊力が出ていた。局面、局面で守備のフィジカルの強さが出た。特にディフェンスラインではイサクやギェケレシュ、世界的にすごいストライカーを対峙するのを楽しんでほしい。自分たちのレベルアップもいい経験にしてほしい」と、強力FWコンビ封じに期待を込めた。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）