去年１２月、山形県天童市内のホームセンターからケーブル１０点を盗んだとして、きょう、本籍が宮城県の男２人が再逮捕されました。

男らは、同じ日に別のホームセンターからもケーブルなどを盗んだ疑いなどですでに２回逮捕されていました。

窃盗の疑いで再逮捕されたのは、ともに住居不定で本籍を宮城県に置く、アルバイト従業員の男（２４）と会社員の男（２４）です。

警察によりますと、男らは共謀し、去年１２月２８日に天童市内のホームセンターで、ケーブル１０点（販売価格合計およそ１６万３０００円）を盗んだ疑いが持たれています。

男らは、同じ日に別のホームセンターからもケーブルなどを盗んだ疑いなどですでに２回逮捕されており、今回の逮捕は３度目となります。

■一度目、二度目の逮捕は

一度目は、山形市内のホームセンターでケーブルなど３０点（販売価格合計およそ２０万９３００円）を盗んだ疑い、二度目は、山形市内のホームセンターでケーブルなど１９点（販売価格合計およそ１６万円）を盗んだ疑いで逮捕されていました。

警察が余罪の捜査を進めた結果、今回の件についても男らの犯行の疑いが強まったとして、きょう再逮捕しました。警察は、捜査に支障があるとして、男らの認否を明らかにしていません。

警察は、男らが転売目的で犯行に及んだとみて捜査を進めています。

