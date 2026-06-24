【速報】KDDI関連メール最大1422万件流出！一番危険なのは「アカウント放置」の人
ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「KDDI情報流出、実は一番危ないのは『昔使ってた人』かもしれない」と題した動画を公開した。動画では、KDDIが提供するメールシステムへの不正アクセスによる最大1,422万件の情報漏えいについて、その影響と必要な対策を解説している。
KDDIがインターネットサービスプロバイダー事業者向けに提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、メールアドレスとパスワードが流出した。おにまる氏はまず、auやUQモバイル、povoの利用者は直接的な関係がないと説明。対象となるのは、STNet、KDDIウェブコミュニケーションズ、JCOM、中部テレコミュニケーション、ニフティ、ビッグローブなどが提供する特定のメールサービス利用者であると強調した。
続けて、流出した情報による二次被害のリスクについて解説。攻撃者がメールアカウントに不正ログインすると、ECサイトのパスワード再設定機能を悪用し、新しいパスワードを設定してアカウントを乗っ取る可能性があると警告した。このことから、同氏は「昔サービスを使っていたけど今は使わなくなってアカウントを放置している方」が最も危ないと指摘する。
対策として、対象メールの利用確認、メールパスワードの変更、同じパスワードを使い回している他サービスのパスワード変更、二段階認証やパスキーの設定、不要なアカウントの退会処理の5点を挙げた。さらに、今回の流出に便乗したフィッシング詐欺にも注意を促し、「公式サイトや公式アプリから確認してください」と呼びかけている。自身の利用状況を今一度確認し、適切なセキュリティ対策を講じることが重要である。
KDDIがインターネットサービスプロバイダー事業者向けに提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、メールアドレスとパスワードが流出した。おにまる氏はまず、auやUQモバイル、povoの利用者は直接的な関係がないと説明。対象となるのは、STNet、KDDIウェブコミュニケーションズ、JCOM、中部テレコミュニケーション、ニフティ、ビッグローブなどが提供する特定のメールサービス利用者であると強調した。
続けて、流出した情報による二次被害のリスクについて解説。攻撃者がメールアカウントに不正ログインすると、ECサイトのパスワード再設定機能を悪用し、新しいパスワードを設定してアカウントを乗っ取る可能性があると警告した。このことから、同氏は「昔サービスを使っていたけど今は使わなくなってアカウントを放置している方」が最も危ないと指摘する。
対策として、対象メールの利用確認、メールパスワードの変更、同じパスワードを使い回している他サービスのパスワード変更、二段階認証やパスキーの設定、不要なアカウントの退会処理の5点を挙げた。さらに、今回の流出に便乗したフィッシング詐欺にも注意を促し、「公式サイトや公式アプリから確認してください」と呼びかけている。自身の利用状況を今一度確認し、適切なセキュリティ対策を講じることが重要である。
YouTubeの動画内容
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