写真：毎週日曜の夜は、このレシートの山との戦いから始まりました。（再現写真）

はじめに：日曜日の夜、22時の憂鬱と「認知負荷」

デジタルバンク「みんなの銀行」BaaS（Banking as a Service）事業部の横澤です。僕の仕事は、BaaSパートナー企業さまと共に、これまでにない新しい金融体験を世の中に送り出すことです。日々、「フリクションレスな（摩擦のない）決済」や「次世代のバンキング体験」について熱い議論を交わしています。

しかし、そんな自分も、一歩自宅の玄関をくぐれば、ひとりの「共働きの夫」に戻ります。実はつい最近まで、仕事で語っている「スマートな金融」とは程遠い、ある「超アナログな壁」に直面していました。

それは、毎週日曜日の夜、22時を過ぎた頃に始まる夫婦の「精算の儀式」です。テーブルに広げられた、1週間分のスーパーやドラッグストアのレシート。スマートフォンの電卓アプリを叩く音。

「スーパー、4,530円」ポチポチ。

「あ、これは私のお小遣いで買ったものから除外して……」ポチポチ。

「昨日の外食、レシートどこだっけ……？」ガサガサ。

せっかくの週末の終わり、明日からの仕事に備えてリラックスしたい時間に、この「事務作業」に追われるのは、正直に言って大きな課題でした。

まさに、「認知負荷（ふとした時に思い出す「あ、精算しなきゃ」というモヤモヤとしたストレス）」という言葉がぴったりです。この目に見えないストレスが、僕たち夫婦の貴重な時間を奪っていたのです。

今日は、僕たち夫婦の週末から「精算」という名の事務作業が消え、もっと大切なことに時間を使えるようになるまでの物語をお伝えします。

本記事は、執筆者個人の体験に基づき、サービス活用の一例をご紹介するものです。特定の金融商品の購入を勧誘するものではありません。サービスのご利用に際しては、ご自身の判断でお願いいたします。記事内の情報は2026年5月時点のものです。

第1章：共働き夫婦を悩ませる「精算の3大ストレス」

僕たち夫婦は、お互いの自由を尊重する共働きスタイルです。家計は「出し合う」のがルール。以前は割り勘アプリなどを愛用していましたが、日々の家計管理で使ってみると、僕たち夫婦にとって「3つの不便な点」がありました。

・入力のタイムラグと忘却：

支払った瞬間にアプリを開くのは意外と手間で、結局週末にレシートをまとめて入力することになります。この「後でやらなきゃ」という小さなタスクが知らぬ間にストレスを生んでいました。

・「立て替え」が、なんとなく気になる気持ち：

どちらかが多く払っていると、後で返すとは分かっていても、なんとなく「貸し借りがある」という気持ちになりますよね。対等であるはずのパートナーシップで、お互いに余計な気を遣ってしまうのは、少しもったいないと感じていました。

・なくならない、最後の「ひと手間」：

アプリがどんなに賢く計算してくれても、最後は誰かが振り込んだり、現金で返したりする「ひと手間」が発生します。「せっかくスマホで管理しているのに、ここだけアナログだな」と、少し残念に感じていました。

「ねぇ、もっとスマートな方法、きっとあるんじゃない？」

妻からそう言われたことが、家計管理を本気で見直すきっかけになりました。

実は僕たち夫婦にとって、みんなの銀行のBaaSパートナーでもあるRevolutは、「海外旅行専用のサブカード」として絶大な信頼を置いている存在でした。

そのRevolutが、日本で「共同アカウント」を開始したというニュース。それは、僕たちの家計管理を根底から変える「黒船」の到来でした。

第2章：Revolut「共同アカウント」が変えた、夫婦の距離感

Revolutの「共同アカウント」は、家計管理を劇的に変える可能性を秘めています。特筆すべきは、従来の「家族カード」とは根本的に異なる設計思想です。

家族カードとの思想の違い、「二人が主役」の家計管理

一般的な家族カードは、本会員の口座に紐づき、生計を同一にする家族が利用できるのが特徴です。一方、Revolutの共同アカウントは、「一つの共有ポケットに対し、二人が完全に対等な権利を持つ」という、新しい思想で設計されています。

「経済的にはつながっているが、一人の人間として自立して決済する」。この絶妙な距離感が、共働き夫婦である僕たちの価値観にフィットします。

図：「従来の家族カード」との比較（※1）

※1 この比較は、あくまで一般的な特徴を説明したものであり、特定の金融機関や商品を評価するものではありません。「家族カード」には、ポイントが合算できるなど、それぞれに優れた利点があります。

カードの「色分け」で操作ミスを防ぐ

写真提供：Revolut

ここで僕が実践している使い分け術をご紹介します。支出の管理において、「これは食費用」「これは趣味用」のように目的別にカードを使い分けるのが効果的です。

Revolutの共同アカウントでは、この「使い分け」をバーチャルカードの色で簡単に行えます。バーチャルカードは、無料のスタンダードプランでも全11種類のカラーバリエーションから選べるため、「食費用はピンク、趣味用はグリーン」といったように、直感的に識別できるのが大きな魅力です。

なお、手元に持って使えるリアルカードの色は、スタンダードプランの場合は1種類です。

スマホ完結。共同アカウント開設はわずか数ステップ

写真：パートナー（Revolut個人アカウント利用者）を招待し、相手が承認すれば、もう完了（※2）。あまりのスムーズさに、妻と「え、もう終わったの？」と顔を見合わせました。

※2 共同アカウントのバーチャルカードならその場ですぐにスマートフォンのウォレットに追加できます。共同アカウントのリアルカードが必要な場合は、画面の「共同アカウントカードを注文する」から申し込みます。

第3章：なぜ「みんなの銀行」をメインバンクにするのか？

「Revolut共同アカウントが便利なら、すべての支払いを一本化すればいいのでは？」という疑問を持つかもしれません。しかし、銀行員の視点では「みんなの銀行をお金の拠点（メインバンク）に据え、Revolutを共有の財布にする」ことには、明確な理由があります。

理由1：お金を「守り・育てる」インフラとしての信頼

ここで、Revolutと銀行のサービス上の違いを理解しておくことが非常に重要です。Revolutは、便利な決済機能を提供する「資金移動業者」です。法律上、お金を安全に決済するために一時的に預かる役割を担いますが、資産を長期間預けておくことができません（※3）。

※3 銀行に対する預金保険法は、資金移動サービスには適用されません。代わりに、資金決済法では、お客さまを保護するための履行保証金制度が設けられており、Revolutではこの目的を達成するために、日証金信託銀行株式会社との履行保証金信託契約を締結しています。https://help.revolut.com/ja-JP/help/security-logging-in/how-does-revolut-keep-my-money-safe/

だからこそ、二人で出しあう家計の決済はRevolut、そして給与の受け取りや大切な貯蓄といった、資産を「守り・育てる」場所は、預金保険の対象であるみんなの銀行に、という役割分担が私たちにとっての安心材料でした。

・プレミアム会員なら金利0.8%（※4）の恩恵：

みんなの銀行のプレミアム会員（月額600円）であれば、生活資金や積立金は、使う直前までみんなの銀行の『Box（貯蓄預金）』に年率0.8%（※4）で預けておけます。

・使う分だけ移動する：

お金はただ持つだけでなく、賢く増やす。これが僕たち夫婦の鉄則です。

※4 みんなの銀行 貯蓄預金に適用。金利は税引前・年利率。プレミアム会員（月額600円）限定の特典です。金利は変動金利であり、今後予告なく変更する場合があります（2026年5月現在）。https://www.minna-no-ginko.com/rates-and-fees/

理由2：個人の自由（プライバシー）を守る「境界線」

二人で家計を共有しても、24時間すべてをさらけ出す必要はありません。自分だけの趣味の買い物まですべて共有されると、お互いに息が詰まってしまいます。この「境界線」があるからこそ、僕たち夫婦はストレスなく、自由で自立した関係を保てています。

・個人の支出：

みんなの銀行のデビットカードで（自分だけの世界）

・二人の共有支出：

Revolutの共同アカウントで（透明な世界）

理由3：手数料0円・一瞬で完了する「クイック銀行チャージ」

写真：決めた予算を、みんなの銀行からRevolutへ。アプリを数回タップするだけ。この「えいっ」と送る感覚が、なんだか気持ちいいんです。

この使い分けを支えるのが、両サービスをつなぐ口座直結型の決済「クイック銀行チャージ（A2A決済）」です。クレジットカードからのチャージにはない大きなメリットがあります。

・手数料はいつでも「0円」：

銀行口座からのチャージなら、回数を気にせずいつでも無料です。

・利便性はまさに「テレポート」：

アプリ内の操作一つで、みんなの銀行からRevolutへ一瞬で資金が移動します。残高不足でレジで焦ることはもうありません。

「お金の拠点（みんなの銀行）」で金利を受け取りながら守り、必要な分だけ「共有の財布（Revolut）」へテレポートさせる。このシームレスな連携こそが、家計の機動力と安全性を最大化させる最適解です。

写真：Revolut×みんなの銀行口座連携による「クイック銀行チャージ」フロー。提供：Revolut

第4章：実録！「200％の透明性」がもたらした、我が家の「安心」

Revolutが提唱する「200%の透明性」。実際に共同アカウントを導入してみると、それは単なる「支出の可視化」以上の価値を僕たちにもたらしました。

【平日の夜】通知が監視を「感謝」に変える

共同アカウントで支払うと、二人のスマホに同時に通知が届きます。「内容が筒抜けになるのは窮屈では？」という懸念もありましたが、実際は逆でした。

「共同アカウント：スーパーで2,432円支払い」

残業中のオフィスで、妻が買い物をした通知を見て「今日はスーパーに寄って買い物して来てくれたんだな。じゃあ僕はデザートでも買って、早く帰らなくっちゃ！」と、具体的な協力のアクションにつながるようになりました。透明性は監視のためではなく、「安心」と「効率」のためのツールだったのです。

写真：僕が残業している時でも、妻が夕飯の買い物をしてくれたのがリアルタイムでわかる。「ありがとう」のメッセージも、すぐに送れます。（再現写真）

【休日の公園で】「立て替え」という概念の消滅

かつて割り勘アプリを使っていた頃は、貸し借りの残高や、払い忘れがないかを、お互いにぼんやりと気にしていました。現在はすべてが「二人の財布」から直接決済されるため、心理的な負債がありません。

公園の広場には、「今日のスペシャル」と書かれた、少しお高めのスペシャルティコーヒーを出すキッチンカーが。

「よし、ここは僕が出すよ（キリっ）」

少しだけ見栄を張って、僕が得意げにRevolutカードをかざす。その直後、妻のスマホが「ピロン！」と高らかに鳴った。

「あれ、いま通知が来たよ？ ……ごちそうさまです（笑）」

妻がスマホの決済通知画面を見せながら、ニヤリと笑う。夫婦の財布がひとつだから、僕の「見栄」は、一瞬にして妻にバレる“おふざけ”でしかない。こんな風に、日常の何気ない支払いが、クスッと笑える軽やかなコミュニケーションに変わりました。

写真：妻の「ごちそうさまです（笑）」の証拠写真がこちら。僕が少しだけ背伸びして張った見栄も、Revolutの即時通知の前では、一瞬で笑いに変わります。（再現写真）

【突然の旅行計画】一瞬で終わる「追いチャージ」

「週末、金沢に行かない？」と急に旅行が決まった夜。ホテルと新幹線の予約に「まとまった旅費」が必要になっても、立て替えや精算の必要はありません。

二人が自身のRevolutアプリを開き、みんなの銀行から共同アカウントへ「クイック銀行チャージ」をポチッ（追加チャージ）。一瞬で二人の軍資金（共同アカウントの残高）が増え、そのまま決済。

みんなの銀行の「旅行Box」でコツコツ貯めていたお金を、一瞬で「二人の財布」にテレポートさせるスピード感は、一度体験すると戻れません。

写真：次の旅行の計画。みんなの銀行「旅行Box」から捻出して、Revolutにチャージして支払う。お金の準備も、スマホひとつで完結です。（再現写真）

第5章：精算が消えたら、会話が「未来」に向き始めた

共同アカウントを導入して起きた最も劇的な変化。それは、レシートを前にした「過去の答え合わせ」が消え、「これからのお金をどう使うか」という「未来の相談」に時間が充てられるようになったことです。

これまでは「今週はこれだけ使ったね」と、どこか「反省会」のような空気がありました。しかし今は、いつでもアプリを開けば正確な残高がリアルタイムに映し出されています。この「可視化」が、前向きな会話のサイクルを生みました。

「余った予算」で、週末の小さな贅沢を

例えば先月、妻がアプリを開きながらこんな提案をしてくれました。

「今月は自炊を頑張ったから、共通残高にだいぶ余裕があるよ。気になっていたレストランに行ってみない？」

かつての精算時代なら、余ったお金が誰の財布にいくらあるのか曖昧でした。今は「二人の財布」の中に成果が見える形で残っています。二人の努力が可視化されるからこそ、それを喜びへと変えるポジティブな提案が自然と生まれるのです。

写真：そして、これが現在の日曜日の夜。レシートの山はなくなり、二人でコーヒーを飲みながら、アプリの支出グラフを眺めて「来月もがんばろう」と笑い合っています。（再現写真）

「お金の拠点」へ戻し、次のワクワクを加速させる

一方で、贅沢をするだけでなく「将来への備え」を強化するのも僕たちの楽しみです。

「残った分は、Revolutからみんなの銀行の『旅行Box』に戻して、積立を加速させようか」

ここで再び「お金の拠点」であるみんなの銀行がいい仕事をしてくれます。

Revolutで浮いたお金は、Revolutのプランに応じた無料送金枠を使って（※5）、みんなの銀行へ。プレミアム会員なら金利0.8%（※4）が適用される『Box（貯蓄預金）』に戻し、次の大きな目標に向けて待機させる、といった活用も可能です。

※5 Revolutから国内銀行への送金は、Revolutスタンダードプランは1回/月まで、プレミアムプランは3回/月まで、メタルプランは5回/月まで無料です。詳しくはこちらのブログをご覧ください。https://www.revolut.com/ja-JP/blog/post/how-to-send-money-to-a-bank-account/

「いくら返して」という少し気まずい会話が消え、「次は何をしよう」という自分たちの未来をクリエイトする会話が増えていく。

家計の事務作業という「摩擦」をテクノロジーで取り除いた先にあったのは、数字の管理ではなく、パートナーシップをより豊かにする「心の余白」でした。

第6章：「二人の財布」を持って、次の旅へ出る

写真：早速、二人で「ロンドン旅費Box」を作成。こうして名前をつけて目標を共有するだけで、漠然とした「夢」が、ぐっと身近な「計画」に変わるから不思議です。

「いつかロンドンに行きたいね」

最近、妻とそんな話をしながら、Revolutのアプリを眺めていました。

すると、僕たちが海外旅行から遠ざかっている間に、Revolutに便利な機能がどんどん増えていることに気づきます。

「『eSIM』とか、空港の保安検査の列を短縮できる『ファストトラックパス』なんて機能も追加されてるよ」

アプリの画面を見せると、妻も少し興奮した様子。次の旅行が、もっと身軽で、安心なものになる。そんな期待が膨らみます。

旅の計画では、みんなの銀行でコツコツ貯めて、Revolutでスマートに使う、というスタイルは変わりません。

国際ブランドが違うカードを2枚持てば（みんなの銀行デビットカードはJCB、RevolutカードはVISA）、海外で「カードが使えない！」なんてトラブルも防げますから。これは、銀行員としての豆知識です。

そういえば、以前、同僚の「海外旅行好き銀行員」たちが、まさにこの「2枚持ち」のメリットを熱く語る座談会を開いていました。僕も旅行前に、もう一度読み返してみようと思います。

海外旅行好き銀行員 座談会レポート

https://note.minna-no-ginko.com/n/n3a6d0ce9f965

僕たちが手に入れた、一番大切なもの

僕たち夫婦が、この「新しい財布」を手に入れて、一番よかったこと。

それは、家計管理が楽になったこと以上に、「お金について悩む時間が、人生を楽しむ時間に変わった」ことでした。

銀行は、ふだんは意識しない「見えない存在」でいい。でも、いざという時には最高のカタチで、僕たちの生活を守り、豊かにしてくれる。

みんなの銀行の「安心感」と、Revolutの「体験」が一つになることで、そんな理想が現実になりました。

もし、あなたがこれから誰かと新しい生活を始めるなら。あるいは、パートナーとのお金の関係に、少しでもモヤモヤを抱えているなら。

どうか、お金の精算で、大切な人との時間を削らないでください。

僕たちが体験したこの小さなDXが、一人でも多くのパートナーシップを、より豊かなものにすることを願っています。

※この記事は、みんなの銀行公式noteからの転載です。

最新情報やサービス詳細は、みんなの銀行公式サイトをご確認ください。

公式サイト：https://www.minna-no-ginko.com/

(執筆者: みんなの銀行)