「日本ハム４−０ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）

頼れる右腕がよどみそうだった流れを引き締めた。日本ハムは散発３安打の無四球で二塁も踏ませず、今季２度目の完封星。チームの連敗を２で止める快投に、北山は「完封以上にうれしい内容はない。これ以上ない役割を全うできた」とうなずいた。

１５０キロ台の直球に多彩な変化球も自由自在。相手打線を圧倒した。追求するバランス良く無駄のない力の伝え方を体現。終盤も危なげなく「去年とは全く比べものにならないぐらい疲れは少ない」と自ら成長を認めた。４登板連続勝利で自身６連勝の７勝目。６月は２３年から７連勝となり、ロッテ戦は２年ぶりの白星を挙げた。新庄監督も「力感がなかったね。あのスタイルなら２３０球ぐらい投げられそう」と絶賛した。

チームは直近２試合でソフトバンクに連敗。守りや走塁のミスが目立った内容に、新庄監督は水谷と万波をスタメンから外し、この日３打席目まで無安打の清宮幸には七回２死一、二塁で代打・水谷を送った。「ちょっと流れが良くなかったから。競争っすね。野手だけじゃなく、ピッチャーももう一回、がむしゃらにポジションを奪いにいく考えを持たせる」。ズルズルいく前に、厳しいメッセージで修正した。

珍しい平日のデーゲームで快勝。北山は「いつもと違う方がいたのかなと思っているし、名前を今日覚えてもらえたのでよかったかな」とほほえんだ。主戦の働きと指揮官のタクトでつかんだ勝利から、再び本来の姿を取り戻す。