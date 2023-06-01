菅田将暉が、映像商品『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』を本日リリースした。

今作には、2026年1月に開催された東京ガーデンシアターでのワンマンライブの模様が収録されている。ライブ本編は、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」、「虹」、「まちがいさがし」などのヒット曲を織り交ぜた全17曲で構成。信頼のおけるバンドメンバーと作り上げた、このライブでしか見られない特別なライブアレンジが魅力の作品になっているという。

さらに映像商品の発売を記念して、菅田将暉のTikTok音楽公式アカウントが開設。本日よりアカウント開設を記念し、最新映像商品『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』の様子が一部公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。

◆TikTok音楽公式アカウント

◾️映像商品 『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/JVEhe0 完全生産限定盤 通常盤 〈完全生産限定盤（Blu-ray＋DVD）〉

仕様：Blu-ray＋DVD＋全80P大判ブックレット（ライブ本編・リハーサルの写真をセレクト）

品番：ESXL-414〜416／価格：￥12,200（税込）

※Blu-rayとDVDは同内容収録 〈通常盤（Blu-ray）〉

仕様：Blu-ray＋トールケース（初回仕様 三方背付き）

品番：ESXL-417／価格：￥7,650（税込） 〈通常盤（DVD）〉

仕様：DVD＋トールケース（初回仕様 三方背付き）

品番：ESBL-2690／価格：￥6,550（税込） ▼収録内容 ※Blu-rayとDVDは同内容収録

M1 「Water」

M2 「くじら」

M3 「さよならエレジー」

M4 「ソフトビニールフィギア」

-MC-

M5 「スプリンター」

M6 「universe」

M7 「まちがいさがし」

M8 「7.1oz」

-MC-

M9 「キスだけで」

M10 「Sensation Season」

M11 「I’m in shock!!」

M12 「骸骨は踊る」

M13 「ゆだねたギター」

M14 「惑う糸」

-MC-

M15 「灰色と青」

M16 「虹」

-MC-

M17 「幸せは悪魔のように」 ▼店舗別特典 対象店舗 / 特典内容

菅田将暉応援店 ・・・ オリジナルステッカー

Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着（生成）

楽天ブックス ・・・ クリアポーチ

セブンネットショッピング ・・・ ランチトートバッグ

Sony Music Shop ・・・ アクリルキーホルダー

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 ▼公演概要

＜菅田将暉 LIVE 2026＞

会場：東京ガーデンシアター

1月24日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

1月25日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

◾️EP 『SENSATION CIRCLE』 完全生産限定盤・通常盤初仕様 通常盤 2026年1月14日（水）リリース

購入URL：https://erj.lnk.to/fprHgO ◆完全生産限定盤

価格：￥12,000（税込） ※税抜価格 ￥10,909

品番：ESCL-6177-78

仕様：特製ペンキ缶BOX＋オリジナルTシャツ(ワンサイズ)＋ストラップ付方位磁石＋CD(紙ジャケ) ◆通常盤

価格：￥3,500（税込） ※税抜価格 ￥3,182

品番：ESCL-6179

仕様：CDのみ(初回仕様は2つ折り紙ジャケ) ▼収録内容

1.Water

作詞・作曲：菅田将暉、西田修大

2.Sensation Season

作詞・作曲：菅田将暉、西田修大

3.universe

作詞・作曲：菅田将暉、工藤拓人(オノマトペル)

4.I’m in shock!!

作詞・作曲：菅田将暉、越智俊介

5.骸骨は踊る

作詞・作曲：菅田将暉

編曲：タイヘイ、越智俊介、西田修大、工藤拓人(オノマトペル)

6.幸せは悪魔のように

作詞・作曲：菅田将暉, タイヘイ ▼店舗別特典

・菅田将暉応援店 ・・・ オリジナルステッカー

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルトート型エコバッグ

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルクリアファイル

・HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く） ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

・Sony Music Shop ・・・ オリジナルB3カレンダーポスター

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 https://youtu.be/kk2vyVoxv8w