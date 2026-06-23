「プロレス・新日本」（２３日、後楽園ホール）

真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日開幕）のＢブロック出場者決定戦が行われ、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（３０）がＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩ（４４）と１９分４５秒の激闘の末、逆三角絞めによるレフェリーストップで勝利した。デビュー半年でシングル最強決定戦への切符をつかみ、１年目での出場は２０００年の鈴木健三以来２６年ぶり２人目の快挙となった。

五輪王者レスラーがまた一つ関門を突破した。１月４日のデビュー戦以来、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」との抗争が続いていたが、本隊のベテラン相手に胸を借り、シングルではキャリア“初”の真っ向勝負を展開した。ロックアップからスタートし、逆水平チョップや、古傷の左膝を狙われて劣勢となったが、豪快なパワースラムでたたきつけて形勢逆転。ダイビングボディープレスは１度避けられて自爆したものの、２度目で決めた。さらに寝技に持ち込むと、柔道の抑え込み技である袈裟固めから上四方固め、横四方固め、縦四方固め、肩固めと高速で連絡し、最後は片腕も極めての変型の肩固めで失神寸前まで追い込んだ。

「ウルフ」「ＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩ」と両者へのコールが二分する白熱の激闘は１５分を超えたが、ウルフはラリアットの相打ちを制すると、相手の得意技であるカルマを背負い投げで切り返し、最後は威力抜群の逆三角絞めに捕らえて絞め落として勝利。拍手が贈られる中、接戦を制したウルフはＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩに座礼して感謝を込めた。

反則もない、介入もない、真っ向勝負を制したウルフは大粒の汗を流しながら「ＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩさんの技術、気持ち、パワー、全てこの肌で実感できた。今日の試合で、プロレスラーとしてまた一つレベルアップしたように感じます」と実感を込めた。ルーキーながら懇願していたＧ１切符をつかみ取り、「トップを目指す上では、全ての人間を倒していかないといけない。この世界で戦ってきたＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩさんのキャリアを感じたし、Ｇ１に出られなかった人の気持ち、今日のＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩさんの気持ちは僕がＧ１クライマックスに必ず持っていきます」と決意を込めた。