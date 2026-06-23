ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、イラストレーターのナガノさんが描く人気作品「ちいかわ」初の映画「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」の公開を記念したコレクションを、7月17日に販売開始します。

【画像】かわいすぎる…！ 「映画ちいかわ」UTコレクションを見る！（23枚）

「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」UTコレクションは、ウィメンズTシャツ4柄（1990円、以下、税込み）、キッズTシャツ4柄（990円）がラインアップ。

同月24日からは、ウィメンズスウェットシャツ3柄（3990円）、キッズスウェットシャツ3柄（1990円）が登場します。

「UNIQLO FLOWER」取り扱い店舗および、オンラインストアにて対象商品（観葉植物）を購入すると、オリジナルガーデンピックがプレゼントされます。

また、同月17日から、「ちいかわ柄」のギフトカードも発売開始。全国のユニクロ店舗で購入できるプリペイド式の「ギフトカード」と、オンラインストアで購入し、メールやSNSなどで気軽に贈ることができる「eGift Card」タイプの2種が用意されます。

映画は同月24日公開です。

