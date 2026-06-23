全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のビストロ店『かめじま商店』です。

【ビストロ】立ち飲みも食事も懐深く寄り添う心躍るワイン酒場

立ち飲みとしての気軽さも、レストランとしてのくつろぎも、さらにはクラフトビールやナチュラルワインのセレクトショップとしての楽しさも丸ごとぎゅっと詰め込んだ「大人が遊べる酒場」がテーマのひとつ。

カジュアルに”酒場”というけれど、キッチンから繰り出される料理のクオリティにいちいち驚かされる。

定番のレバームースだって、添えられているのがバゲットでなく自家製のパンドエピス。ほんのり甘くスパイシーな香りがレバーの風味を複雑に引き立てて、最強のワイン泥棒だったりする。

さらに金華豚のローストは、しっとり薄紅色に仕上げた火入れの妙はもちろん、添えられた春菊ソースのほろ苦さと青い香りが爽やかに春を告げてくる。

金華豚のロースト・ホタルイカのマリネ4600円

『かめじま商店』金華豚のロースト ホタルイカのマリネ 4600円 皿の中は春爛漫。ホタルイカは金華豚と一緒に頬張ればプチッと弾け、それ自体がほろ苦いソースにもなる

ワインはおまかせもありだけど、せっかくなら冷蔵庫から好みのボトル（抜栓料1人550円）を選んでみては？

ちなみに土曜の営業は12時から。静かなビジネス街でゆるゆる過ごすのももってこいだ。

『かめじま商店』テーブルやカウンター席のほか、スタンディングエリアもあり

茅場町『かめじま商店』

［店名］『かめじま商店』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町1-12-11・1階

［電話］03-6661-7253

［営業時間］16時〜22時（フード21時、ドリンク21時半LO）、土：12時〜18時（フード17時、ドリンク17時半LO）

［休日］日・月

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅3番出口から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、メダイのカルパッチョの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】大人が遊べる酒場って？ 肉も魚も楽しめるワイン酒場（6枚）