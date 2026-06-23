ハライチ岩井勇気、“当時19歳”妻・奥森皐月との結婚発表秘話「20歳まで待った方がいいんじゃないかって言ったんですよ」
【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が、6月20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（毎週土曜23時30分〜）に出演。妻で女優・タレントの奥森皐月との結婚を発表した際の秘話を明かした。
【写真】“18歳差婚”ハライチ岩井の妻「20歳になりました」振り袖姿
岩井は、2023年11月に当時19歳だった奥森との結婚を電撃発表。18歳の年の差婚は話題を呼んだ。 2人は番組の共演で出会い、お笑い好きな奥森から食事へ誘われたという。しかし岩井は「成人してないから、2人では会えませんよ」と返し、誘いを断っていたことを振り返った。
その後「泣かれちゃったときがあって。そんなに言うんだったらご飯行く？みたいな感じになったんです」と、奥森が18歳を過ぎてから初めて2人で食事へ行った経緯を回顧。奥森の両親に承諾を得てから交際をスタートしたといい、結婚については「俺からは『結婚して』って言えなかったんですよね。若いし、ここで結婚しちゃうと将来決めるじゃないですか」と自ら切り出せなかった理由を説明した。
そんな中「向こうから『結婚しようよ』って言われて。自分の将来を決めちゃうっていう感じがわからない子ではないから。この年でそれを言うってカッコいいなって思って」と、奥森の言葉に心を動かされたことを明かした。
さらに、岩井は「これあんまり言ってないんですけど」と前置きした上で「結婚の発表は20歳まで待った方がいいんじゃないかって言ったんですよ。そうしたら奥さんが『いや、でも19歳の方が面白いでしょ』って言ったんですよね」と、結婚発表をめぐる奥森とのやり取りを紹介。続けて「カッコよ！ってなって。それで結婚を決めましたね」と奥森の一言が結婚の決め手の1つになったと語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】“18歳差婚”ハライチ岩井の妻「20歳になりました」振り袖姿
◆岩井勇気、妻・奥森皐月からプロポーズ
岩井は、2023年11月に当時19歳だった奥森との結婚を電撃発表。18歳の年の差婚は話題を呼んだ。 2人は番組の共演で出会い、お笑い好きな奥森から食事へ誘われたという。しかし岩井は「成人してないから、2人では会えませんよ」と返し、誘いを断っていたことを振り返った。
そんな中「向こうから『結婚しようよ』って言われて。自分の将来を決めちゃうっていう感じがわからない子ではないから。この年でそれを言うってカッコいいなって思って」と、奥森の言葉に心を動かされたことを明かした。
◆岩井勇気、妻・奥森皐月との結婚発表秘話
さらに、岩井は「これあんまり言ってないんですけど」と前置きした上で「結婚の発表は20歳まで待った方がいいんじゃないかって言ったんですよ。そうしたら奥さんが『いや、でも19歳の方が面白いでしょ』って言ったんですよね」と、結婚発表をめぐる奥森とのやり取りを紹介。続けて「カッコよ！ってなって。それで結婚を決めましたね」と奥森の一言が結婚の決め手の1つになったと語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】