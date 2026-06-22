北海道旭川市で2024年4月、当時17歳の女子高校生が橋の上から約10メートル下の川に転落して死亡した事件。殺人や監禁などの罪に問われていた内田梨瑚被告（23）に対して、裁判所は6月22日、懲役27年の判決を言い渡した。

内田梨瑚被告に懲役27年の判決

検察側の求刑通りとなった一方、事件の残虐性や遺族の思いを知った人たちからは“もっと重い刑を”との声が広がっていた。

「被害者はSNS上のトラブルをきっかけに内田被告らから呼び出され、長時間にわたって拘束されたといいます。さらに暴行や謝罪の強要などを受けた末、旭川市の神居古潭にある橋へ連れて行かれ、石狩川へ転落して死亡。

17歳だった少女の命が奪われた事件の、あまりにも残虐な経緯に、判決前からネット上では“極刑を求める”といった書き込みが溢れていました」（全国紙社会部記者）

裁判では、内田被告が事件を主導したのかと、橋からの転落にどの程度関与したのかが大きな争点となった。すでに懲役23年が確定している共犯女性は法廷で、「内田被告が被害者の肩甲骨付近を押した」と証言。

一方、内田被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と否定し続けていた。

ネット上で多かったのは、検察による求刑が「死刑や無期懲役ではないことへの疑問」だった。なぜ、これほど世論の怒りが強い事件でも、死刑にはならないのか。

アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士は、判決前の取材でこう説明していた。

「法律上、裁判所が求刑を上回る判決を出すことは可能です。しかし、今回の裁判では懲役の上限は27年になります。死刑や無期懲役は難しいので、求刑を超える判決の可能性は低いと考えられます」

内田被告に懲役27年の判決が下されたあと、黒の半袖の男性が法廷内に侵入し、「こんな判決おかしいだろうが」「死刑か無期やろうが」「被害者の家族はどうする気だ」などと叫んだが、裁判所職員4人ほどに取り押さえられた。

この男性は「それが国民の声や」とも声を荒げたが、内田被告は座ったまま動じる素振りは見せなった。内田被告は男性の言葉を聴き、何を思っただろうか――。