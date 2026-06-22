毒親問題専門カウンセラーが指摘、職場の人間関係が壊れる原因は親に仕込まれた「奴隷装置」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーが、「【警告】毒親育ちが職場で無意識にやる5選！人間関係が壊れる本当の原因と対処法」を公開した。動画では、毒親育ちが職場で抱える人間関係の悩みの根本原因が、親に植え付けられた「奴隷装置」にあることを解説している。



動画冒頭、職場の人間関係に疲弊する原因について「あなたの問題じゃない」と明言。社会に出る前に親の教育によって仕込まれた「奴隷装置」が、親のいない職場でもそのまま作動していることが原因だと指摘した。



続いて、無意識にやってしまう5つの行動として、「上司の顔色を異常に読んでしまう」「頼まれたら全部引き受ける」「ミスは全部自分のせい」「雑談・ランチの輪に入れない」「辞めたいのに辞められない」という具体的な事例を紹介。



例えば、頼まれた仕事をすべて引き受けてしまうのは、「断ったら嫌われる」という思い込みだけでなく、親に「断る権利」を奪われてきた背景があると解説。また、ミスをすべて自分のせいにして「すみません」と謝りすぎる行動も、子ども時代の言い分を聞いてもらえず、すぐ攻撃された恐怖体験が体に染み付いているためだと語った。特に「辞めたいのに辞められない」状態は、ブラックな環境でも耐えてしまうため一番危険だと警告している。



解決策として、心理学を使ったセルフカウンセリング「セルフ解毒」法を提示。職場でモヤッとした瞬間と「なぜしんどかったのか」をノートに書き出す方法だ。これを3週間続けることで、奴隷装置が作動した瞬間が明確になり、自分の本音が見えてくると述べ、安全な場所に自分を移動させることの重要性を訴えた。