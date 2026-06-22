この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が「上海の魅力アーカイブ 夜の田子坊の不思議」を公開した。平成鐵郎とKTさんが上海駐在時に訪れた上海の旧街、田子坊を散策し、夜ならではのディープで活気あふれる魅力を紹介している。



田子坊は、1999年に芸術家がアトリエを開いたのをきっかけに、かつての住宅街に自然発生的に店舗が集まって生まれたエリアだ。大資本によって開発された新天地とは異なり、迷路のように入り組んだ狭い路地に個性豊かなアートショップや多国籍なレストランが密集している。動画の冒頭でも「まるで探検しているかのようなワクワク感を味わえる」と紹介され、夜になると一段とエキゾチックな顔を覗かせる。



2021年10月の国慶節の時期に訪れた一行は、2号門から中へ入り、色鮮やかなスノードームや飾り電灯が並ぶ雑貨店に立ち寄る。値段が200元から300元ほどである点に触れ、「意外と高い」と驚く様子が収められている。また、短冊のように願い事が書かれた木札が大量に吊るされたエリアでは、親から子への願いや結婚相手の具体的な条件が記された札を発見。容姿や年齢の条件が書かれた木札に対し「性格についてなんでもいい。そこが重要だと思います」とツッコミを入れる場面も。



さらに奥へ進むと、臭豆腐の匂いが漂うローカル屋台や、トッポギや串焼きを売る店が集まる美食街に到着。ネオンサインが光り輝き、サイバーパンク感のある路地裏を歩きながら、点在する隠れ家的なバーの多さにも言及している。



田子坊をたっぷりと散策した後は、すぐそばにある日月光広場内の上海料理店「新上海」へ。ここでは、大衆点評で上海No.1の評価を得た名物の「自切鶏（蒸し鶏）」をはじめ、ミニサイズの「紅焼肉」、そして上海料理のおすすめスープ「腌篤鮮」といった絶品グルメを堪能した。



歴史ある路地裏のディープな雰囲気から、本格的な地元グルメまで、当時のリアルな空気を余すところなく伝えている本動画。異国情緒あふれる上海の奥深い魅力を知るヒントとして、旅行計画の参考にしてみてはいかがだろうか。



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