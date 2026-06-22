意外と知らない名作映画の「秀逸すぎる邦題」 映画独自解説家が名訳の裏側を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画独自解説家守鍬が、YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」にて、「素晴らしき邦題の世界2 #すぐわ #映画 #守鍬刈雄」と題した動画を公開した。直訳では伝わらない、魅力的で秀逸な名作映画の邦題の数々を解説している。



動画では、直訳の原題と実際に付けられた邦題を比較しながら、見事な翻訳センスを解き明かしていく。まず紹介されたのは『悪魔のいけにえ』。原題は『The Texas Chain Saw Massacre（テキサス・チェーンソー大虐殺）』だが、作中に悪魔は出てこないにもかかわらず「異常な恐怖と逃げ場のなさを宗教的な不気味さで表現した」と語る。



続いて『The Thing』は『遊星からの物体X』と訳され、曖昧な原題を「昭和SFホラーらしい怪しさと未知の恐怖に変換した」と評価。また、『Dawn of the Dead』は思い切ってジャンル名そのものである『ゾンビ』をタイトルにし、日本におけるゾンビ映画の代名詞になったと紹介した。



さらに絶賛されているのが『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を・愛する・ようになったか』。原題に含まれる人名「ストレンジラブ」を解体して「異常な愛情」と訳した点を「超一級品の邦題センス」と称賛している。各国の翻訳が直訳気味なのに対し、日本だけが博士の性質に特化し、副題の爆弾を「水爆」に変更することで一気に緊張感が増したと解説した。



他にも、『Basic Instinct（根源的本能）』を『氷の微笑』と名付け、「冷たく美しいファム・ファタールのイメージに置き換えた」点や、『Coming to America』を『星の王子 ニューヨークへ行く』とし、「コメディ感まで一発で伝わる」点など、映画の魅力を引き出す秀逸な邦題の数々を紹介。原題と邦題の違いを知ることで、作品への理解がさらに深まるような内容となっている。