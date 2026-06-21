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OPEN 17:00 / START 18:00
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TEL¡§03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00/16:00¡Á19:00¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
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¡Ayumu Imazu Official Fan ClubÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
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M1.CLASSIC
M2.Bassline
M3.GG
M4.Sugar Rush
M5.Jetlag Romance
M6.MISS INTERNATIONAL
M7.BOUNCE BACK
M8.Elevate
M9.OTHER SIDE
M10.Home
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¡ÖAyumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -¡×±ÇÁüÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤¡Ë
1.Tangerine
2.ACCHI KOCCHI
3.PARADISE
4.HONEYCOMB
5.Obsessed
6.Medley (THRIFTED - é¬é¯¿§¤ÎÌë - Lover)
7.Butterfly
8.Lonely Boy
9.Sunshower
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11.ATARI
12.BANDAGE
13.Medley (Unpredictable - Don¡Çt Mind Me - LIVE IT UP! )
14.Light Up
15.Superstar with Dancers
16.HOWL
¡ÊEncore¡Ë
17.Where Do We Go!
18.Colors
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