第2子誕生から電撃復帰の裏で、中継映像に映り込んだコミカルな一幕

【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」でスタメン復帰した。前日に第2子誕生のため「育児休暇（父親リスト）」で欠場し、自身のインスタグラムで無事に出産を報告したばかり。スピード復帰に沸く中、試合前の中継で起きたまさかの“乱入”がファンの間で大きな話題を呼んでいる。

ドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」が試合前のベンチの様子を紹介する中、実況ブースは大谷の最新情報を、同局レポーターのキルステン・ワトソンさんに尋ねた。ワトソンさんは「ラインナップに戻ってきました。昨日は、妻のマミコとの間に第2子が誕生したためチームを離れていました。今朝、彼は自身のSNSで『すべてが順調に進み、赤ちゃんが無事に生まれました』と投稿しました。母子ともに健康で2人とも喜んでいます」と、笑顔で最新情報をレポートした。

ドジャースファンがこの様子を見守る中、カメラが捉えたのはワトソンさんだけでなく、その背後で茶々を入れる同僚の姿だった。その人物とは、サイ・ヤング賞左腕のブレイク・スネル投手。大谷の復帰という朗報を伝える最中、真後ろでカメラに向かって“いたずら小僧”ぶりを発揮した。

大物左腕によるお茶目すぎる“登場”に、ファンは即座に反応。SNS上には「スネルなにしてんのw」「スネル、レポーターの邪魔すんなw」「スネル笑」「ワトソンさんのレポート中に映る」「いたずらっ子スネル」といった爆笑のコメントが殺到した。さらに、あまりの存在感の強さに「スネルのインタビューかと思ったじゃねーかw」と突っ込む声も上がるなど、おめでたいムードに包まれるチームの雰囲気の良さを象徴する一幕となった。（Full-Count編集部）