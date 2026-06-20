◾️アルバム『人生』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Jinsei_PKG

○初回生産限定盤A（CD+BD）8,800円（税込）SRCL-13720〜13721

・三方背ボックス

・デジパック仕様

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59

▼収録内容

＜DISC1＞

1.希望

2.涙の正体 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)

3.燦然 (『新劇場版銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

4.クライマックス (フジテレビ系2026サッカーテーマソング)

5.主人公 (フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)

6.アプローズ (アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソング)

7.健気 (こくみん共済 coop「こくみん共済あっと」CMソング)

8.まなざし (映画『金子差入店』主題歌)

9.夏と跡形

10.片想い (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)

11.生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)

12.告白

＜DISC2 / Blu-ray Disc＞

2026.04.01 日本武道館

都会のラクダSP at 日本武道館 〜ラクダフロムトウキョウジャパン〜

1.27

2.青い春

3.主人公

4.正攻法

5.突破口

6.燦然

7.Q&A

8.人として

9.ひとつ

10.美しい日

11.ひたむき

12.東京流星群

13.それでも世界が目を覚ますのなら

14.生きがい

15.アイラヴユー

16.切望

17.ありがとう

○初回生産限定盤B（CD+DVD）8,250円（税込）SRCL-13722〜13723

・三方背ボックス

・デジパック仕様

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59

▼収録内容

＜DISC1＞

収録曲共通（全形態）

＜DISC2 / DVD＞

※初回生産限定盤Aと内容共通

○通常盤（初回仕様）3,630円（税込）SRCL-13724

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59

▼収録内容

＜DISC1＞

収録曲共通（全形態）

○ファンクラブ盤（完全生産限定盤 / CD+DVD）8,250円（税込）SRC8-48〜49

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59

▼収録内容

＜DISC1＞

収録曲共通（全形態）

＜DISC2 / DVD＞

2025.05.25 代々木第一体育館

“友の会” FCライブ 2025 〜第二回会員総会〜

1.ありがとう

2.ひたむき

3.名前を呼ぶよ

4.美しい日

5.ルール

6.突破口

7.らしさ

8.ひなた

9.満員電車

10.人として

11.シアワセ

12.ハイライト

13.東京流星群

14.証明

15.アイラヴユー

16.切望

17.home

▼対象店舗 / 特典内容

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル

セブンネット ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）・・・ オリジナルスクエア缶バッジ

Sony Music Shop ・・・ オリジナルアンブレラマーカー

SUPER BEAVER応援店 ・・・ オリジナルポストカード

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

▼配信中「燦然 / 生きがい」

https://SUPERBEAVER.lnk.to/Sanzen_Ikigai

▼配信中「クライマックス」

https://superbeaver.lnk.to/z2ZKqQ

※フジテレビ系2026サッカーテーマソング