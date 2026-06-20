【松のや】デカすぎ注意！圧倒的ボリュームの大判唐揚げ定食に完全に心を掴まれた！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まさみちゃんねる」が、「【松のや】デカすぎ注意！圧倒的ボリュームの大判唐揚げ定食に完全に心を掴まれた！」を公開した。動画では、グルメYouTuberのまさみが、松のやの期間限定メニュー「大判唐揚げ定食」の圧倒的なボリュームと多彩な味わい方を実演し、その魅力を余すところなく伝えている。



まさみは、ご飯、味噌汁、山盛りのキャベツとともに提供された大判唐揚げ定食を前に、まずは何もつけずに唐揚げを実食。「衣はザクザクとしたクリスピー食感」「口いっぱいにあふれるジューシーな肉汁がたまりません」と絶賛し、ガツンと効いたにんにく醤油と生姜の風味がご飯と絶妙に合うと語った。続いて、マヨネーズやからしをトッピングし、濃厚なコクと鼻に抜ける香りが加わった背徳感あふれる味変を楽しんだ。



さらに、おかわりしたご飯を活用し、キャベツと唐揚げを乗せ、にんじんドレッシングやマヨネーズ、七味唐辛子で仕上げた「特製唐揚げ丼」を独自に考案。唐揚げのような脂のある食べ物がエンドルフィンの分泌を促し、にんにくや生姜の香りが食欲を刺激することで幸せな気分につながると、独自の視点でその理由を解説した。



動画の最後では、大判サイズの唐揚げが放つ圧倒的な存在感を高く評価。店舗の各種無料調味料を活用して、最後まで飽きずに食べられる点を大きなポイントとして挙げた。大満足のボリュームと多彩なアレンジが楽しめるこのメニューは、がっつり食べたい時の有力な選択肢となりそうだ。