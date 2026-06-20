「クロちゃんだと思った？」“類似タレント”が「オキコレ」サプライズ登場で会場騒然「びっくり」「水ダウかと」
【モデルプレス＝2026/06/20】お笑いコンビ・クマムシが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】「びっくり」クロちゃん類似タレントがサプライズ登場
この日、会場にはお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんに扮し、目隠しをしたクマムシの長谷川俊輔が登場。スタッフに扮した相方・佐藤大樹に連れられ、ステージに姿を現した。長谷川はクロちゃんの声色に寄せながら「これ何なの！？」「聞いてないんだけど！」と困惑した様子を見せ、会場からは驚きの声が。しかし、その後クマムシのヒット曲「あったかいんだからぁ♪」が流れると、長谷川は自ら目隠しを外し「クロちゃんだと思った？」と笑顔を見せた。
これを受け、ネット上では「クロちゃんかと思った」「本人かと思って二度見した」「似すぎてる（笑）」などと驚きの声が上がったほか、「『水ダウ』かと思った！」「『水ダウ』の企画みたいだった（笑）」と、クロちゃんが頻繁に出演しているTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）を回想する声も寄せられていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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◆クマムシ「オキコレ」サプライズ登場
この日、会場にはお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんに扮し、目隠しをしたクマムシの長谷川俊輔が登場。スタッフに扮した相方・佐藤大樹に連れられ、ステージに姿を現した。長谷川はクロちゃんの声色に寄せながら「これ何なの！？」「聞いてないんだけど！」と困惑した様子を見せ、会場からは驚きの声が。しかし、その後クマムシのヒット曲「あったかいんだからぁ♪」が流れると、長谷川は自ら目隠しを外し「クロちゃんだと思った？」と笑顔を見せた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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