どうしたアジア勢！６戦無敗→まさかの６連敗…得失点は−13。急変に騒然「仕方ないで済ませてたらレベルアップはない」「希望は日本」【W杯】
勢いは完全に失われた。
現在開催中の北中米ワールドカップで、アジア勢は開幕から５日間無敗を継続。森保ジャパンもオランダと激闘の末に２−２で引き分けるなど、２勝４分で負け知らずだった。
しかし、６日目にイラクが怪物アーリング・ハーランドを擁する、ノルウェーに１−４で完敗したのを皮切りに、一転して黒星を重ねるように。日本時間20日にオーストラリアが開催国のアメリカに０−２で屈し、６連敗となってしまった。
アジアサッカー連盟加盟国の戦績は以下の通り。トータルの得失点は−13だ。
Ａ組１節 韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組１節 カタール １−１ スイス
Ｄ組１節 オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組１節 日本 ２−２ オランダ
Ｇ組１節 イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組１節 サウジアラビア １−１ ウルグアイ
Ｉ組１節 イラク １−４ ノルウェー
Ｊ組１節 ヨルダン １−３ オーストリア
Ｋ組１節 ウズベキスタン １−３ コロンビア
Ａ組２節 韓国 ０−１ メキシコ
Ｂ組２節 カタール ０−６ カナダ
Ｄ組２節 オーストラリア ０−２ アメリカ
この変貌ぶりを受け、SNSには「急にどうしたアジア」「無敗！って言ってたのが昔のようだ」「まぁ仕方ない...けど、いつまでも仕方ないで済ませてたらアジアのレベルアップはない」「この流れを止めるのは日本しかない」「アジアの希望は今、日本にかかっている」といった声が続々と上がっている。
アジア勢で次に登場するのは日本。21日にチュニジアを下し、負の連鎖を止められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
現在開催中の北中米ワールドカップで、アジア勢は開幕から５日間無敗を継続。森保ジャパンもオランダと激闘の末に２−２で引き分けるなど、２勝４分で負け知らずだった。
しかし、６日目にイラクが怪物アーリング・ハーランドを擁する、ノルウェーに１−４で完敗したのを皮切りに、一転して黒星を重ねるように。日本時間20日にオーストラリアが開催国のアメリカに０−２で屈し、６連敗となってしまった。
Ａ組１節 韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組１節 カタール １−１ スイス
Ｄ組１節 オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組１節 日本 ２−２ オランダ
Ｇ組１節 イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組１節 サウジアラビア １−１ ウルグアイ
Ｉ組１節 イラク １−４ ノルウェー
Ｊ組１節 ヨルダン １−３ オーストリア
Ｋ組１節 ウズベキスタン １−３ コロンビア
Ａ組２節 韓国 ０−１ メキシコ
Ｂ組２節 カタール ０−６ カナダ
Ｄ組２節 オーストラリア ０−２ アメリカ
この変貌ぶりを受け、SNSには「急にどうしたアジア」「無敗！って言ってたのが昔のようだ」「まぁ仕方ない...けど、いつまでも仕方ないで済ませてたらアジアのレベルアップはない」「この流れを止めるのは日本しかない」「アジアの希望は今、日本にかかっている」といった声が続々と上がっている。
アジア勢で次に登場するのは日本。21日にチュニジアを下し、負の連鎖を止められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！