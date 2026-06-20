ＴＢＳでは、７月２６日（日）から２クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第２シーズンを放送する。初回放送日が近づくにつれて、番組公式SNS等に寄せられるコメントで、『VIVANT』第1シーズンの再放送を望む声が増加している。そんな皆様の声にお応えし、『VIVANT』第1シーズン全話のアンコール放送が決定した。

アンコール放送は、６月２７日（土）から連夜での放送となる。そして、７月６日（月）の第１０話（最終話）の放送では、２０２３年の放送時に流れたラストシーンで使用されたカットを今回限定で見ることができる。ちなみにこのカットは配信では見ることができない貴重なカットである。まさに、この時から、新たな冒険が始まっていたことを思わせるそのシーンが、第２シーズンにどうつながっていくのか、地上波限定のラストシーンも含め今回のアンコール放送をお楽しみいただきたい。

『VIVANT』第2シーズンの初回放送まで1カ月余り。ぜひ、今回のアンコール放送で『VIVANT』の世界に触れ、ラストシーン直後から始まる続編を楽しみにしていただきたい。

■『VIVANT』第１シーズン再放送日程

番組タイトル：新シリーズ放送直前「ＶＩＶＡＮＴ」第１シーズン一挙放送ＳＰ

※放送はすべて関東ローカル

第1話：6/27(土) 25:58～28:00

第2話：6/28(日) 25:58～27:29

第3話：6/29(月) 26:05～27:23

第4話：6/30(火) 26:43～27:45

第5話：7/1(水) 26:05～27:24

第6話：7/2(木) 26:05～27:08

第7話：7/3(金) 26:45～27:46

第8話：7/4(土) 25:58～27:01

第9話：7/5(日) 26:28～27:56

第１０話：7/6(月) 25:35～27:07