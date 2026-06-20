ドジャースタジアムは収容人数30球団1位

大谷翔平投手らが所属するドジャースの本拠地、ドジャースタジアムは最大収容人数5万6000人を誇り、30球団ナンバーワンだ。観客動員数も毎年トップクラスに入り、大谷らの加入以降はその人気は不動。“聖地”を訪れた日本人アスリートも圧倒されたようだ。

6月4日から7日（同5日から8日）まで米カリフォルニア州で開催されたゴルフの全米女子オープンに、今年も多くの日本人選手が参加した。小祝さくらもその1人。8日（同9日）までに自身のインスタグラムを更新し、「U.S. Women’s Openたくさんの応援ありがとうございました 課題が沢山見つかった1週間でした！」と振り返った。

15日（同16日）には「小祝さくらstaff」のインスタグラムも更新。日本の空港からはじまり、ロスの空港、そしてLAの名所を訪れるリール動画をアップした。「全米女子オープンの思い出 早めに移動したので練習後にLA観光もしてきました」とし、さらに「ドジャースタジアム凄かったです」と驚きを明かしていた。

小祝はともに全米女子に参加した竹田麗央に加えて上田桃子との観戦の様子も投稿。圧倒的サイズを誇るドジャースタジアムを体感したようだ。この投稿にはファンも笑顔になった模様。「たのしそ」「かわいい」「ほっこり笑顔になれました」「久しぶりに生でさくらちゃん 見れてよかったです」「応援してます！」「小祝さくらさんの事一気に好きになった」などと反響が寄せられた。（Full-Count編集部）