香川県は、知事選と県議選で電子投票を実施するための条例案を、今月（6月）22日開会の県議会に提出します。可決されれば、今年（2026年）8月の知事選で電子投票が行われます。

【写真を見る】紙からタブレットへ！香川県知事選・県議選で「電子投票」導入に向け条例案提出 可決されれば8月の知事選で実施も【香川】

8月の知事選も電子投票に？

今年（2026年）3月、善通寺市で、香川県で初めての電子投票条例が制定されたことをふまえたものです。善通寺市は、選挙業務の効率化や有権者の利便性向上、無効票を減らす目的で導入を検討してきたもので、今年度（2026年度）当初予算に知事選での電子投票にむけたタブレットや集計装置のレンタル費用など約1200万円を計上しています。

県の条例案は、「条例を定めた市町の区域で県議選及び知事選の投票は電子投票機で行う」などの内容で、可決されれば、8月の知事選で実施が可能となります。知事選を対象にした電子投票条例は岡山県に続き全国で2例目ですが、岡山県の条例はすでに廃止されています。