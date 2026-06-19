ネット上に並んだ韓国語…ブーイングへの違和感

サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が開催国の一つメキシコと対戦した。地元メキシコのファンが大勢を占める会場では韓国へのブーイングが鳴り響き、Xには韓国から驚きの声が並んだ。

グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カラーが目立つ中、キックオフとなった。メキシコがボールを保持し、パスを回すと客席から「オーレ」の声が響く熱狂ムードに。一方で、韓国がチャンスを迎えると大ブーイングが響いた。

あまりのボリュームが衝撃だったのか、X上には韓国のファンから驚きの声が並んだ。

「メキシコの声援めちゃ萎えるわ…これがホームか」

「メキシコのブーイングこれマジか？ こわすぎる」

「メキシコの観客たちのブーイングが半端ないね」

また「マナーが中国化している」「メキシコのブーイング、もうやめなよ。そんな観客のマナーで何になるんだよ」「メキシコのブーイングがひどすぎるわ」と批判する声も多かった。



（THE ANSWER編集部）