『正反対な君と僕』第2期、PV第3弾公開 EDテーマはMega Shinnosuke「運命の君」
鈴木と谷の切なげな心境、東と平の揺れ動く関係性描かれる
7月5日よりTBSほかで放送されるテレビアニメ『正反対な君と僕』（毎週日曜 後5：00）第2期のPV第3弾が公開された。あわせて、エンディングテーマはMega Shinnosukeの「運命の君」となることが発表された。
【動画】きゅん…！公開された『正反対な君と僕』PV第3弾
PV第3弾では、高校3年生になり、受験勉強の始まりとともに変化していく鈴木と谷の切なげな心境が描かれる。また、素直な想いをポツリとこぼした東の言葉をきっかけに、東と平の関係性も揺れ動く。
エンディングテーマであるMega Shinnosuke「運命の君」に合わせて、近づいたり、すれ違ったり、うれしくなったり、寂しくなったり。にぎやかな彼らの最後の季節が始まる。
『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしまう元気女子・鈴木と、自分の意見をはっきり言える物静か男子・谷くんとのラブコメディー。周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みする片思いの鈴木の様子を描いたストーリーとなっている。
漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて2022年5月より連載がスタートし、24年11月25日に最終回を迎えた。コミックスの累計発行部数は210万部を突破している。第1期は今年3月29日まで放送された。
■エンディングテーマ担当：Mega Shinnosukeコメント
EDテーマ『運命の君』を担当させていただきました、シンガーソングライターのMega Shinnosukeです。原作を楽しく読ませていただきながら、どんな曲にするか悩みましたが、アニメの制作の方々ともお話させていただき、この物語に出てくるような青春の日々を送る人達の背中を押せるようなロックミュージックを目指して曲を書きました。できるだけ大きな音量でお楽しみください！
7月5日よりTBSほかで放送されるテレビアニメ『正反対な君と僕』（毎週日曜 後5：00）第2期のPV第3弾が公開された。あわせて、エンディングテーマはMega Shinnosukeの「運命の君」となることが発表された。
【動画】きゅん…！公開された『正反対な君と僕』PV第3弾
PV第3弾では、高校3年生になり、受験勉強の始まりとともに変化していく鈴木と谷の切なげな心境が描かれる。また、素直な想いをポツリとこぼした東の言葉をきっかけに、東と平の関係性も揺れ動く。
『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしまう元気女子・鈴木と、自分の意見をはっきり言える物静か男子・谷くんとのラブコメディー。周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みする片思いの鈴木の様子を描いたストーリーとなっている。
漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて2022年5月より連載がスタートし、24年11月25日に最終回を迎えた。コミックスの累計発行部数は210万部を突破している。第1期は今年3月29日まで放送された。
■エンディングテーマ担当：Mega Shinnosukeコメント
EDテーマ『運命の君』を担当させていただきました、シンガーソングライターのMega Shinnosukeです。原作を楽しく読ませていただきながら、どんな曲にするか悩みましたが、アニメの制作の方々ともお話させていただき、この物語に出てくるような青春の日々を送る人達の背中を押せるようなロックミュージックを目指して曲を書きました。できるだけ大きな音量でお楽しみください！
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