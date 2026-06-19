久松宏輝トレーナー推奨…長打力アップへ「柔らかな胸周り」作るダンス

バッティングで打球を遠くへ飛ばすには、体全体を使ったスイングが不可欠。そのためには、体の捻転に繋がる「胸の柔軟性」を高めることが重要になる。明徳義塾高の出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、胸の可動域を広げる「胸郭ダンス」を紹介している。

「胸周りはバッティングにおいて大事です。捻転を習得する上で、胸郭だけで体を操作できるかは、メチャクチャ大切になります」と久松さんは力を込める。胸郭が硬いと腕でバットを操作せざるを得なくなり、手打ちに繋がる。小中学生に多いエラー動作だ。だが、柔らかく動かせるようになると、体幹主導のスイングが可能になる。その結果、スイングスピードが上がり、長打力も必然的にアップする。

久松さんが推奨する「胸郭ダンス」は立った状態で、体の前で両手を交差させて右手を左胸、左手を右胸に置く。この姿勢を保って肋骨から上を左右に動かす。肩を上下させるのはNG。地面と平行の状態で、リズミカルに左右にずらす。

最初は難しいかもしれない。左右にずらそうとすると、回旋の動きが入ってしまう子も多いだろう。できない場合は、やり方を変更する。右手は右、左手は左方向に伸ばし、体の真横にあるものに手を伸ばして触る意識で左右にずらす。パートナーがいる場合は体の後方から骨盤を手で押さえてもらい、骨盤から下が動かないようにして行う。

「いきなりは難しいと思うので、手を広げた形で毎日20回。できるようになったら（手を）胸に当てて20回やってください」と久松さん。胸を左右に動かせないと、「（バットを）腕で持ってきてしまう。胸の動きで（バットを）引っ張ってこられるかどうかは、上のレベルで野球をやるうえで必要な動作です」と強調する。ダンスドリルを継続して胸を動かせるようになれば、打撃は変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）