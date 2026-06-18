20th Centuryが約1年ぶりとなる新曲「僕らが上書きする世界」を6月28日（日）に配信リリースすることを、現在開催中の全国ツアー＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞川崎公演にて発表した。

本楽曲は、高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされた作品。20th Centuryが高橋留美子作品に関わるのは、2000年にV6が担当したTVアニメ『犬夜叉』オープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来26年ぶりとなる。

作詞・作曲・編曲はMHRJが担当。20th Centuryとしては久々となるファンクサウンドを基調に、軽快なグルーヴと洗練されたアレンジが印象的な楽曲に仕上がっている。キャリアを重ねた3人だからこそ表現できる、大人の余裕と色気を感じさせるスタイリッシュなナンバーとなっている。

あわせて新ビジュアルも公開された。楽曲タイトル「僕らが上書きする世界」をコンセプトに制作されたビジュアルは、長いキャリアを重ねながらも歩みを止めることなく、新たな表現へ上書きし続ける現在進行形の20th Centuryの姿を投影したビジュアルだ。

さらに、本発表を記念し、V6が担当したTVアニメ『犬夜叉』ノンクレジットオープニング映像「CHANGE THE WORLD」の期間限定公開も決定。20th Centuryと高橋留美子作品をつなぐ原点ともいえる楽曲が、26年の時を経て再び注目を集めることとなりそうだ。

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【20th Centuryコメント】

​僕達20th Centuryが歌う「僕らが上書きする世界」が

TVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに決定しました！

高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来のご縁です。

再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています。

『MAO』ファンの皆さんに愛していただけることを願っています。

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「僕らが上書きする世界」

TVアニメ『MAO』第2クールオープニングテーマ

2026年6月28日（日）配信開始

作詞・作曲・編曲：MHRJ

TVアニメ『MAO』第2クール

7月4日（土）から毎週土曜日23:45からNHK総合で放送

▼TVアニメ『MAO』公式サイト

https://www.anime-mao.com/

▼TVアニメ『MAO』公式X（@MAOanimation）

https://x.com/MAOanimation

▼TVアニメ『MAO』公式Instagram（＠maoanimation_official）

https://www.instagram.com/maoanimation_official/

▼TVアニメ『MAO』公式TikTok（＠maoanimation_official）

https://www.tiktok.com/@maoanimation_official

＜全国ツアー「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」＞

6月5日 (金) [福岡] 福岡サンパレス 開演17:30

6月13日 (土) [宮城] 仙台サンプラザホール 開演18：00

6月18日 (木) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演18：00

6月19日 (金) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演13：00/17：00

6月27日 (土) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演18：00

6月28日 (日) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演14：00/18：00

６月30日 (火) [愛知] Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演18：00

7月2日 (木) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演18：00

7月3日 (金) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演17：00

7月13日 (月) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演18：00

7月14日 (火) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演14：00/18：00

7月20日 (月・祝) [大阪] オリックス劇場 開演18：00

7月21日 (火) [大阪] オリックス劇場 開演14：00/18：00